Innenstadt – Ordnungsdienst gebissen und attackiert

Am 06.10.2022 (Donnerstag) gegen 17.50 Uhr wurde der Ordnungsdienst der Stadt Augsburg wegen einer auffälligen Personengruppe am Martin-Luther-Platz verständigt. Die Gruppe ging zuvor offenbar aufdringlich auf vorbeikommende Passanten zu und bat um Geld. Bei der anschließenden Kontrolle kam es zu einer Diskussion zwischen Ordnungsdienst und der Personengruppe. Hierbei biss ein mitgeführter Hund eines 27-Jährigen aus der Personengruppen einem Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in den Oberschenkel. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe von der Örtlichkeit.

Der 27-jährige Mann konnte jedoch nach kurzer Verfolgung durch den Ordnungsdienst gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dabei wurde der Ordnungsdienst mit einer Bierflasche beworfen und körperlich attackiert. Bei der anschließenden polizeilichen Aufnahme beleidigte der 27-Jährige auch die Polizeibeamten und zeigte sich weiter äußerst aggressiv. Der Mann wurde deshalb in Sicherheitsgewahrsam genommen. Der gebissene Mitarbeiter vom Ordnungsdienst wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Tätlichen Angriffs, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

Oberhausen – Einkaufstüte samt Geldbeutel entwendet

Die Nachlässigkeit einer 52-Jährigen nutzte gestern ein bislang Unbekannter schamlos aus. Die Frau stellte gegen 10.00 Uhr mehrere Einkaufstüten vor ihrer Haustüre ab und ging zunächst in ihre Wohnung in der Flurstraße. Als sie etwa eine Stunde später die Einkäufe einräumen wollte, fehlte eine Einkaufstüte. Darin befand sich auch ihr Geldbeutel samt Inhalt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 60 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.