Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.11.2021

Innenstadt – Diebstahl eines E-Scooters

Am Samstag (06.11.2021), im Zeitraum von ca. 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr, parkte eine Fahrzeughalterin ihren E-Scooter vor der City-Galerie in Augsburg (Willy-Brandt-Platz) und versperrte ihn an den dortigen Fahrradständern mit einem Zahlenschloss. Als die Halterin wieder zu ihrem E-Scooter gehen wollte, stellte sie fest, dass sich der Roller nicht mehr am Fahrradständer befand. Das Schloss wurde nicht aufgebrochen, sondern lediglich der Zahlencode 8888 geknackt und vor Ort wieder versperrt belassen. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, entgegen.

Unfallfluchten

Hochzoll – Im Zeitraum von Freitag (05.11.2021), ca. 22:45 Uhr, bis Samstag (06.11.2021), ca. 11:00 Uhr, wurde ein in der Rubihornstraße geparkter Pkw BMW angefahren. Am Pkw entstand an der hinteren Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Oberhausen – Am Samstag (06.11.2021) wurde in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der unbeschrankten Kaufland-Tiefgarage (Feldstraße), auf einem Behindertenparkplatz ein berechtigt geparkter Pkw Opel angefahren. Am Pkw entstand an der linken Fahrzeugseite ein enormer Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Innenstadt – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag (06.11.2021), gegen 21:30 Uhr, führten Einsatzkräfte der Polizei bei einem Pkw in der Ulmer Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Im Zuge der Kontrolle zeigte der 34-Jährige einen ungarischen Führerschein vor. Zum Zeitpunkt als das Dokument ausgestellt wurde, wohnte der 34-Jährige jedoch nachweislich in Deutschland. Daher konnte er keine gültige, ungarische Fahrerlaubnis erwerben. So soll der sogenannte Führerscheintourismus verhindert werden. Dem 34-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Innenstadt – Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag (06.11.2021), gegen 23:00 Uhr, befanden sich ein 31-Jähriger und ein 34-Jähriger aus Augsburg in der Herrenbachstraße. Als sie sich drei Jugendlichen näherten, bemerkten sie, wie sich einer in der Gruppe einen Joint drehte. Der 31-Jährige und der 34-Jährige sprachen daraufhin die Gruppe an. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Streit eskalierte und einer aus der Gruppe schlug unvermittelt dem 34-Jährigen ins Gesicht. Der 34-Jährige stürzte daraufhin rücklings zu Boden. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Die Gruppe flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Jugendlichen waren zwischen 18 – 20 Jahre alt und schlank. Der Täter trug ein weißes Hemd. Eine Fahndung im Nahbereich mit mehreren Einsatzkräften verlief ohne Ergebnis.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, entgegen.