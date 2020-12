Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.12.2020

Innenstadt – Betrunken ohne Fahrschein im ÖPNV unterwegs

Am gestrigen Sonntag (06.12.2020) kontrollierten Fahrscheinprüfer am Mittag einen 53-jährigen Augsburger, der ohne Fahrschein in der Straßenbahnlinie 4 angetroffen wurde. Beim Aussteigen am Königsplatz kam es dann zu einer kurzfristigen leichten körperlichen Auseinandersetzung mit den beiden Kontrolleuren, weshalb die Polizei gerufen wurde. Hier zeigte sich der 53-Jährige dann äußerst unkooperativ und aggressiv, was u. a. auch seiner Alkoholisierung mit knapp 1,7 Promille geschuldet sein dürfte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einem Platzverweis, beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten auch noch, was ihm nun eine weitere Anzeige beschert.