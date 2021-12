Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.12.2021

Hochfeld – Unsicherer Autofahrer

Im Rahmen einer anderweitigen Verkehrskontrolle in der Kollmannstraße heute Morgen (07.12.2021) gegen 05.30 Uhr, bemerkten die Beamten einen BMW-Fahrer, der sich zunächst der Kontrollstelle näherte, dann aber plötzlich rückwärts davon fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 39-Jährigen stellte sich auch der Grund für die plötzliche Rückwärtsfahrt heraus: Der Mann konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Er durfte seinen Weg zu Fuß fortsetzen und wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Region

BAB A8 / Höhe Adelsried / FR – Schleierfahnder erneut erfolgreich unterwegs

Heute Nacht (07.12.2021) gegen 01.15 Uhr kontrollierten Schleierfahnder der VPI Augsburg einen 57-jährigen Mercedes-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen. Der Mann gab bei der Kontrolle an, in der Türkei gewesen zu sein und befinde sich nun auf dem Heimweg nach Köln. Bei der Kontrolle seines Impfnachweises stellten die Beamten dann fest, dass dieser offensichtlich gefälscht ist. Der 57-Jährige muss sich nun wegen eines Vergehens der Urkundenfälschung und des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse strafrechtlich verantworten.

A8 / Höhe AS Odelzhausen / FR – Vermeidbarer Unfall wegen loser Eisplatten

Gestern (06.12.2021) kurz vor 08.00 Uhr mussten Beamte der APS Gersthofen ausrücken, nachdem der Fahrer eines slowenischen Sattelzuges es offenbar unterlassen hatte, seinen Sattelauflieger vor Fahrtantritt – wie gesetzlich vorgeschrieben – von möglichen Eisplatten zu säubern. Das Resultat bekam ein nachfolgender Ford-Transit-Fahrer zu spüren, nachdem sich mehrere Eisplatten vom Dach des Aufliegers während der Fahrt lösten und auf der Frontscheibe des Kleintransporters einschlugen. Die Scheibe ging hierbei zu Bruch, es entstand Sachschaden in Höhe von über 600 Euro, verletzt wurde niemand. Der 48-Jährige Lkw-Fahrer musste noch an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung (zur Sicherstellung des Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens) hinterlegen, bevor er die Fahrt – nach Beseitigung der restlichen Eisplatten vom Auflieger – fortsetzten durfte.

Mering – Einbruch in soziale Einrichtung

In der Zeit von Sonntag (04.12.2021) bis Montag (06.12.2021) drang ein unbekannter Täter in ein Gebäude einer sozialen Einrichtung in der Lechstraße ein. Der Täter verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Diebstahlsschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.