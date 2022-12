Innenstadt – Ungehaltener Fahrgast

Am Dienstag (06.12.2022) wurde in der Straßenbahnlinie 3 in Fahrtrichtung Innenstadt ein 32-jähriger Mann kontrolliert. Wie sich herausstellte hatte der 30-Jährige keinen gültigen Fahrschein. Als der Kontrolleur ihn deshalb aufforderte sich auszuweisen fing der Mann an den Kontrolleur zu beleidigen. Am Königsplatz wurde der Mann deshalb durch eine hinzugerufene Polizeistreife kontrolliert. Doch auch den Beamten gegenüber zeigte sich der Mann wenig einsichtig und war unkooperativ. Er fing an auch die Beamten zu beleidigen und spuckte schlussendlich einen der Beamten an. Fazit: Neben einem Platzverweis, den der 32-Jährige erhielt, wird gegen ihn nun auch u. a. wegen Beleidigung und Leistungserschleichung ermittelt.

Unfallfluchten

Innenstadt – Am Montag (05.12.2022) kam es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:45 Uhr in der Schäfflerbachstraße auf Höhe Hausnummer 1 zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mazda am Heck. Im Anschluss meldete der Unfallverursacher den Unfall nicht bei der Polizei.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Universitätsviertel – Am Montag (05.12.2022) wurde in der Zeit von 15:30 bis 16:15 Uhr ein in der Willi-Stör-Straße auf Höhe Hausnummer 4 abgestellter Pkw beschädigt. Eine bislang unbekannte Person beschädigte das Heck des Pkw BMW, der in einer Parkbucht stand und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.