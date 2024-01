Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.01.2024

Lechhausen – Unfallflucht

Am gestrigen Sonntag (07.01.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Soldnerstraße.

Gegen 14.30 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrer eines grau/silbernen Kleinwagens in östliche Richtung unterwegs. Hierbei schaffte der bislang unbekannte Autofahrer einen entgegenkommenden Auto Platz, touchierte dabei ein geparktes Auto und fuhr anschließend weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dies beobachtete ein Zeuge und verständigte die Polizei. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Innenstadt – Einbrecher überrascht

Am Freitag (05.01.2024) versuchte ein bislang Unbekannter in eine Wohnung einzubrechen. Er rechnete aber nicht mit der Bewohnerin im Haus.

Gegen 09.20 Uhr klingelte ein Unbekannter bei einer Wohnung in der Oblatterwallstraße. Die Bewohnerin reagierte aber nicht auf das Klingeln. Wenige Minuten später hörte sie, wie sich jemand an der Wohnungstüre zu schaffen machte und diese schließlich öffnete. Noch bevor der Täter die Wohnung betreten konnte, machte die Bewohnerin auf sich aufmerksam. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht.

Die Kripo Augsburg ermittelt nun nach dem Täter.

Kriegshaber – Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag (06.01.2024), 20.00 Uhr bis Sonntag (07.01.2024), 08.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Garagen in der Lilienstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

In Kindergärten und Firma eingebrochen

Über die Winterferien wurde in zwei Augsburger Kindergärten sowie eine Firma eingebrochen. Die Polizei ermittelt nun nach den bislang unbekannten Tätern.

Pfersee – In der Zeit von 22.12.2023 bis 05.01.2024 verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Bürgermeister-Bohl-Straße. Dabei wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet.

Lechhausen – In der Zeit von 22.12.2023 bis 06.01.2024 brachen bislang Unbekannte in einen Kindergarten in der Euler-Chelpin-Straße ein. Ein Beuteschaden ist bislang nicht bekannt.

Oberhausen – Zwischen 27.12.2023 und 05.01.2024 verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu Büroräumen in der Zirbelstraße. Dort wurde Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich entwendet.

Die Kripo Augsburg bittet Zeugen, die Beobachtungen im relevanten Zeitraum gemacht haben, sich unter Tel. 0821/323-3810 zu melden