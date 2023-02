Kriegshaber – Verkehrsmanöver führt zu Auseinandersetzung

Am Montag (06.02.2023) gerieten zwei Männer wegen einem Verkehrsmanöver aneinander. Ein 56-Jähriger war dabei gegen 06.45 Uhr auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Richtung stadteinwärts mit seinem Lkw unterwegs. Auf Höhe der B17 überholte ihn ein Pkw und scherte dabei offenbar so knapp vor ihm ein, dass es beinahe zu einem Unfall kam. Nachdem der 56-Jährige durch Lichthupe auf den Vorfall aufmerksam machte, bremste der vorausfahrende Pkw abrupt ab. Auch dieses Mal konnte ein Unfall gerade noch durch ein Bremsmanöver verhindert werden.

Als beide Fahrzeuge kurz darauf an einer roten Ampel anhalten mussten, stieg der 56-Jährige aus, um den Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs zur Rede zu stellen. Dabei ging der Pkw-Fahrer auf den 56-Jährigen los und schlug schließlich mehrfach zu, wodurch der Lkw-Fahrer kurzzeitig zu Boden ging. Der Pkw-Fahrer fuhr anschließend weiter.

Die Polizei ermittelt nach dem aktuell noch unbekannten Pkw-Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Tel. 0821/323-2610 zu melden.

Lechhausen – Seniorin in Supermarkt bestohlen

Am Dienstag (07.02.2023) kaufte eine 89-Jährige in einem Supermarkt in der Neuburger Straße ein. Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar eine kurze Unaufmerksamkeit der Seniorin aus und entwendete deren Geldbeutel. Dieser befand sich in ihrer Handtasche, welche im Einkaufwagen abgestellt war. Der Diebstahlschaden dürfte sich im mittleren zweistelligen Bereich bewegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls nach dem/der unbekannten Täter/in.