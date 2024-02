Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.02.2024

Am Mittwoch (07.02.2024) ereignete sich eine Sachbeschädigung.

Gegen 18.55 Uhr stand die Straßenbahn der Linie 6 an der Endhaltestelle Stadtbergen und wartete auf das Signal um loszufahren. Als die Straßenbahn losfuhr, schlugen drei Personen auf die Straßenbahn ein. Hierbei zersprang eine Scheibe der Straßenbahn. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Bauernstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2610 zu melden.

Diedorf – Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Am Mittwoch (07.02.2024) ereignete sich auf der B300, zwischen Gessertshausen und Diedorf, ein Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Gegen 10.10 Uhr befuhr eine 70-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto in Richtung Diedorf. Kurz vor der Kreuzung B300 / Anhausen/Hausen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort durchfuhr sie einen Graben und über eine Böschung. Hierbei überschlug sich das Auto und blieb in einem angrenzenden Acker liegen. Die 70-jährige Fahrerin und ihr 43-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Gegen die 70-jährige Fahrerin wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.