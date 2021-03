Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.03.2021

Oberhausen – Angetrunkener E-Scooter-Fahrer

Am gestrigen Sonntagnachmittag (07.03.2021 gegen 15.00 Uhr) war ein 38-Jähriger mit einem Miet-E-Scooter in der Zollernstraße unterwegs. Beim Anblick einer Polizeistreife hielt er an und stieg sofort von seinem Gefährt. Bei der anschließenden Kontrolle räumte er gegenüber den Beamten den vorherigen Konsum von Bier ein, was sich dann mit rund 0,8 Promille auch bestätigte. Außerdem stellte sich bei einer weiteren Überprüfung seiner Person heraus, dass er unter Führungsaufsicht steht und als Auflage u.a. ein Alkoholkonsumverbot erhalten hatte.

Er wird nun wegen aller in Frage kommender Verstöße angezeigt.







Oberhausen – Sinnlose Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum vom 06.03.2021, 02.00 Uhr bis 07.03.2021, 14.00 Uhr wurde an einem in der Zollernstraße (Höhe Hausnummer 74) geparkten schwarzen Honda Civic der rechte Türgriff offenbar gewaltsam von einem Unbekannten abgerissen. Durch diese Vandalismus-Tat entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Region

Kissing – Einbruch in Bürogebäude In der Zeit vom Samstag, den 06.03.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, den 07.03.2021, 10:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße ein. Der Täter entwendete nichts, verursachte jedoch einen Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.