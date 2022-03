Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.03.2022

Verkehrsunfallfluchten – Zeugenaufruf

Lechhausen – Im Tatzeitraum Sonntag, 06.03.2022, 15:15 Uhr bis Montag, 07.03.2022, 15:00 Uhr, kam es in der Kolbergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen VW Golf ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als sie zum PKW zurückkehrte stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Ein bislang unbekannter Täter touchierte den PKW und fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

Haunstetten – Im Tatzeitraum Sonntag, 06.03.2022, 22:00 Uhr bis Montag, 07.03.2022, 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW in der Tattenbachstraße. Der Geschädigte hatte seinen VW Transporter am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren worden war. Der Verursacher fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710.

Hochzoll – Tischtennisplatte zerstört

Im Tatzeitraum Freitag (05.03.2022) bis Montag (07.03.2022) randalierten unbekannte Täter auf dem Gelände einer Schule in der Peterhofstraße. Sie hinterließen nicht nur jede Menge Müll, sondern trugen eine Tischtennisplatte aus ihrem Unterstand auf eine Grünfläche und zertrümmerten dort das ca. 200 kg schwere Gestell der Tischtennisplatte. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Herrenbach – Dieselkanister gestohlen

Im Tatzeitraum Samstag (05.03.2022) auf Sonntag (06.03.2022) entwendete ein bislang unbekannter Täter vier Dieselkanister von der Ladefläche eines LKW in der Wilhelm-Hauff-Straße. Der Geschädigte hatte seinen LKW am Samstag gegen 11:00 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Täter löste den Zurrgurt, mit dem die Kanister gesichert waren und entwendete drei gefüllte und einen leeren Kanister. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 zu melden.

Oberhausen – Kellerabteile aufgebrochen

In der Nacht von Sonntag (06.03.2022) auf Montag (07.03.2022) brach ein bislang unbekannter Täter zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Schubertstraße auf. Aus den Abteilen entwendete der Täter Werkzeug und Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510 entgegen.

Scheiben von PKW eingeschlagen

Oberhausen – Am gestrigen Montag schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertüre eines PKW in der Donauwörther Straße ein. Der Geschädigte hatte seinen Mercedes am Montag gegen 02:00 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Als er gegen 08:15 Uhr zu seinem Wagen zurück kehrte stellte er die eingeschlagene Scheibe fest. Entwendet wurde jedoch nichts aus dem Wagen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Oberhausen – Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag schlug ein bislang unbekannter Täter in der Neuhäuserstraße die Scheibe eines weiteren PKW ein. Auch hier ging der Täter die Scheibe der Fahrertüre an. Der Geschädigte hatte seinen Mercedes gegen am Sonntag gegen 17:00 Uhr am Fahrbahnrand geparkt und bemerkte am Montag gegen 06:00 Uhr die Beschädigung. Auch in diesem Fall wurde nichts aus dem Wageninneren entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510 entgegen.