Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.04.2020

Innenstadt –Misslungener Einbruch

Offenbar in der Nacht vom 06./07.04.2020 (Mo./Di.) versuchte ein unbekannter Täter in ein Bürogebäude in der Provinostraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) einzudringen. Bei einer dortigen Firma wollte er anscheinend sowohl die Vorder- als auch die Hintertüre aufhebeln, scheiterte aber oder wurde anderweitig gestört. Es blieb beim Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, ohne dass der Täter in das Anwesen gelangte.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Spickel – Kajak entwendet

Ob der Diebstahl der derzeitigen Pandemie geschuldet ist und der Täter damit vor Corona davon paddeln, oder einfach ein olympisches Wassersportgerät für sich wollte, ist unklar, da bei der Anzeigeerstattung als möglicher Tatzeitraum Anfang März bis Sonntag (05.04.2020) angeben wurde.

Das grau / lila-violette Kajak der Marke Vajda war in dieser Zeit in einem der Bootshäuser der Kanu Schwaben Augsburg am Eiskanal eingelagert. Es hat einen Wert von rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Landkreis Dillingen -Achtung Autofahrer – mehrere Unfälle mit Wildtieren

In der Nacht vom 07.04.2020 auf den 08.04.2020 kam es zu drei Verkehrsunfällen, bei denen die Pkw-Fahrer mit querenden Rehen zusammenstießen. Ein Tier überlebte den Zusammenstoß nicht, die beiden anderen Tiere sprangen davon. Zwischen Holzheim und Dillingen prallte am 07.04.2020 gegen 06.20 Uhr ein 31-Jähriger mit einem Reh frontal zusammen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

In den Morgenstunden des 08.04.2020 kam es auf der Staatsstraße 2033 zwischen Wertingen und Biberbach, sowie zwischen Binswangen und Höchstädt ebenfalls zu einem Zusammenstoß mit Rehen. Auch hier entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro. Gerade in der Dämmerung sind wieder vermehrt Wildtiere unterwegs und auf Nahrungssuche. Verkehrsteilnehmer sollten besonders im Bereich von Waldgebieten und Übergängen von Wald- in Feldgebiete auf Wildtiere achten und die Geschwindigkeit reduzieren. Sollte es dennoch zu einem Unfall kommen, so sollten die Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle absichern, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht mit dem angefahrenen Tier kollidieren. Unfälle mit Wildtieren sind meldepflichtig, damit entstandener Schaden auch von der Versicherung übernommen werden kann. Außerdem ist der zuständige Jagdpächter zu informieren.

Königsbrunn – Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Dienstag, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr, ereignete sich in der Martin-Luther-Straße in Königsbrunn ein Verkehrsunfall. Dabei stieß ein blauer Pkw gegen einen anderen geparkten Pkw und verursachte Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten nach zu kommen.

Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen zu melden.

Dasing – Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 07.04.2020, gegen 20:40 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Lkw-Fahrer in den Kreisverkehr an der Aichacher Straße ein. Dabei übersah er, dass sich bereits eine 20-jährige Pkw-Fahrerin darin befand. Es kam trotz Ausweichversuchs seitens des 70-jährigen zu einem Zusammenstoß. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Eismannsberg – Radfahrer gestürzt

Am Dienstag, den 07.04.20, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 34-jähriger mit seinem Fahrrad auf der AIC 16 von Holzburg kommend in Richtung Eismannsberg. Kurz vor Eismannberg kam der 34-jährige alleinbeteiligt nach rechts in den Schotterstreifen ab und stürzte. Er musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Friedberg verbracht werden.

Langenneufnach, Trunkenheit im Verkehr

Gestern, gegen 20.00 Uhr, war eine Streife der Polizei Schwabmünchen in Langenneufnach, in der Rathausstraße, um dort einen „Verkehrsunfall“ aufzunehmen. Eine Anwohnerin hatte gemeldet, dass ein 55-jähriger Mann beim Herausfahren aus der Einfahrt, rückwärts mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaunpfahl gestoßen war. Der Schaden war jedoch äußerst gering. Während die Beamten noch vor Ort waren, fuhr der 55-Jährige mit seinem Pkw vorbei. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, bei der anschließenden Kontrolle konnten sie beim Fahrer Alkoholeinwirkung feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Untermeitingen – Ladungssicherung und Überladung

Während einer Streifenfahrt wurde die Streife der PI Schwabmünchen gestern, gegen 20.40 Uhr auf einen Geländewagen samt Anhänger aufmerksam, da die Ladung auf dem Anhänger anscheinend nicht richtig gesichert war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Sicherung der Holzstapel auf dem Anhänger nicht den Vorschriften entsprach. Nach Rücksprache mit einer Fachdienststelle erhärtete sich auch der Verdacht, dass das Fahrzeug überladen ist. Bei der anschließenden Wiegung bestätigte sich dieser Verdacht. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde unterbunden. Der 26-jährige Fahrer muss sich nun darum kümmern, dass er die Ladung nach und nach abtransportiert.

Ihn erwartet ferner eine Bußgeldanzeige.

Neusäß – GVZ -Lkw fängt zu brennen an

Gestern sichtete eine Streife der PI Gersthofen gegen 10.30 Uhr an der Nürnberger Str. (Zufahrt GVZ) einen Lkw stehen, der stark rauchte. Der 33-jährige Fahrer sagte, sein Gefährt begann plötzlich zu qualmen. Während der Aufnahme des Sachverhaltes fing der Lkw zu brennen an, weshalb die FFW Neusäß verständigt wurde. Diese konnten den Brand schnell löschen. Als Auslöser wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden, ca. 5.000,- €.

Neusäß-Steppach -34-jähriger Autofahrer missachtet rechts vor links

Gestern befuhr der 34-jährige Autofahrer die Kolpingstr. Er wollte geradeaus die kreuzende Flurstr. überqueren. Hierbei übersah er den Pkw eines 76-jährigen, der seinerseits die Flurstr. geradeaus durchfuhr. Der 34-jährige nahm dem von 76-jährigen die Vorfahrt, wobei es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der Gesamtschaden, ca. 6.500,- €. Der Unfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr.

