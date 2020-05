Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.05.2020

Firnhaberau – Einbruch in Bildungseinrichtung

Offenbar in der Nacht vom 06./07.05.2020 (Mi./Do.) wurde in das Bayernkolleg in der Schillstraße eingebrochen. Über ein aufgehebeltes Fenster drang der Einbrecher in das Gebäude ein und brach anschließend die Türe zum Lehrerzimmer auf. Hier öffnete er gewaltsam die dort deponierten Geldkassetten und nahm auch noch einen kleinen Möbeltresor mit. Das Beutegut dürfte sich im unteren vierstelligen Eurobereich bewegen, der angerichtete Sachschaden hingegen liegt bei etwa 1.200 Euro.Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Pfersee – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am gestrigen Donnerstag (07.05.2020) zwischen 06.45 und 18.30 Uhr wurde ein in der Pröllstraße (Höhe Hausnummer 17) geparkter schwarzer VW T-Cross im Bereich der vorderen Stoßstange angefahren. Hierbei entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

REGIONAL REPORT

Graben / B 17 – Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetzt geahndet

Am Dienstagvormittag (05.05.2020) kontrollierte die Schwerverkehrsgruppe der VPI Augsburg eine rumänische Sattelzugmaschine mit holländischem Auflieger, dessen rumänischer Fahrer für eine türkische Speditionsfirma Transporte innerhalb Europas durchführt. Hierbei wurde festgestellt, dass dabei seit rund drei Wochen innerhalb Deutschlands Waren abgeholt und innerhalb des Bundesgebiets wieder verteilt werden. Dies ist allerding nach den sog.Kabotage-Vorschriften verboten.

Der Begriff Kabotage bezieht sich auf die Erbringung von Transportdienstleistungen(gewerblicher Güterkraftverkehr) innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Transportunternehmen, das in diesem Staat weder Sitz noch Niederlassung hat.Der im Ausland begonnene Transport beginnt oder endet somit also nicht im eigenen Heimatland.

Demzufolge muss im Rahmen dieser Verordnung eine grenzüberschreitende Güterbeförderung mit vollständiger Entladung des Fahrzeugs erfolgt sein, bevor innerhalb des Bundesgebiets drei Kabotage-Beförderungen (also die Neubeladung und Mitnahme von Gütern) unter Einhaltung einer 7-Tage-Frist durchgeführt werden können. Dies soll zum einen unnötige Leerfahrten von Lastwagen vermeiden und zum anderen Wettbewerbsverzerrungen, unter anderem wegen unterschiedlicher Löhne und sonstiger Abgaben der Herkunftsländer, bei heimischen/nationalen Unternehmen verhindern.

Der kontrollierte Fahrer konnte keinerlei Nachweise über seine letzte grenzüberschreitende Beförderung nachweisen, auch blieb er den Nachweis einer vorgeschriebenen Güterschadenhaftpflichtversicherung schuldig. Für die mehrfachen Transportverstöße innerhalb Deutschlands erhält die Speditionsfirma nun eine Anzeige und muss mit einem Bußgeld in Höhe von rund 12.500 Euro für die nachweisbaren Fahrten rechnen.

Friedberg/Steindorf/Eurasburg -Erneut Wildunfälle

In der Zeit von Donnerstag, den 07.05.2020, 10:00 Uhr bis Freitag, den 08.05.2020, 05:00 Uhr ereigneten sich drei Wildunfälle. Es kamzu Kollisionen zwischen zwei Pkws, einem Fuchs und einem Hasen (Friedberg-AIC25; Steindorf-Staatsstraße 2052). Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.700 Euro an den Fahrzeugen. Der Fuchs verstarb an der Unfallstelle der Hase lief weiter. Hier wurde vorsorglich der zuständige Jagdpächter verständigt. Der dritte Wildunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags auf der Staatsstraße 2051. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem Reh. Auch hier verstarb das Reh an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Das Krad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Rain – Betriebsunfall

Am 07.05.2020, gegen 17.00 Uhr ereignete sich in Rain in der Donauwörther Straße in einem Lebensmittel verarbeitenden Betrieb ein Betriebsunfall. Ein Monteur einer Fremdfirma war damit beschäftigt Wartungsarbeiten an einer großen Waschtrommel vorzunehmen. Diese Trommel ist ca. 20 Meter lang und hat einen Durchmesser von ca. 7 Metern. Die Öffnung – Zugang – befindet sich oben. Der Monteur ist während der Arbeit innerhalb dieser Trommel gestürzt und hat sich das Sprunggelenk gebrochen. Das Besondere an diesem Vorfall war allerdings die Bergung. Bereits zur medizinischen Versorgung musste die Notärztin mit dem werkseigenen Kran in diese Trommel gehoben werden. Im Weiteren war die FFW Rain mit 20 Kräften damit beauftragt den 60-jährigen Verletzten aus dieser Trommel zu bergen, bevor er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Der Einsatz dauerte insgesamt ca. 1 ½ Stunden.

Schwabmünchen-Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Donnerstag, gegen 07.45 Uhr überholte der 21-jährige Fahrer eines Mercedes auf der Ortsverbindung von Schwabmünchen in Richtung Graben einen vorausfahrenden weißen Kastenwagen. Als er vor diesem wieder einscheren wollte, bemerkte er, dass ein 75-jähriger Opelfahrer gerade dabei war nach links auf einen Feldweg einzubiegen. Er prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen das Heck des Opels. Der Opel wurde durch den Anstoß nach links ins Feld geschleudert, der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb unterhalb der Böschung liegen. Der Fahrer des weißen Kastenwagens wartete zunächst noch an der Unfallstelle, fuhr dann aber weiter. Der Fahrer des Opels wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Der Schaden an den Fahrzeugen wird mit ca. 22000 EURO angegeben, beide wurden vom Abschleppdienst geborgen. Weiter muss noch abgeklärt werden, ob an den angrenzenden Feldern ein Flurschaden entstanden ist.

Der Fahrer des weißen Kastenwagens wird gebeten, sich bei der Polizei Schwabmünchen, Tel. 08232/96060 zu melden

Kissing – Ladendiebstahl

Am Donnerstag, den 07.05.20, konnte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Grünzweigstraße zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren bei einem Diebstahl im Verbrauchermarkt beobachten. Die Jugendlichen entwendeten Elektroartikel mit einem Wert im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei wurde hinzugerufen. Gegen die Jugendlichen wird wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt.

Steindorf -Verkehrsunfall

Am Donnerstag den 07.05.20, gegen 07:45 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Eresried und Luttenwang zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Aus bislang ungeklärter Ursache berührten sich die Außenspiegel eines Iveco Kleintransporters und eines Ford Transit. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Gersthofen – Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Gestern befuhr eine 67-jährige Radfahrerin gegen 12.00 Uhr den Radweg entlang der Augsburger Str. stadteinwärts. Auf Höhe der Hs.-Nr. 130 kam ihr ein Radfahrer entgegen, der diesen verbotswidrig benutzte. Da es eng wurde, wich die 67-jährige nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu umgehen. Dabei verlor sie die Kontrolle und stürzte vom Rad. Hierbei verletzte sie sich am Knie. Sie musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Der Verursacher, 160 – 170 cm groß, suchte das Weite.

Gersthofen -2 Fahrzeuge stoßen auf der Kreisstr. A 5 zusammen

Gestern Nachmittag fuhr ein 59-jähriger Mann gegen 14.00 Uhr mit seinem Straßenreinigungsfahrzeug auf der Kreisstr. A 5 in Richtung Gablingen. Kurz nach der Unterführung Mercedesring wollte er auf der Kreisstr. wenden. Hierzu setzte er den Blinker und scherte aus. Der nachfolgende 47-jährige Pkw-Lenker, der im selben Moment zum Überholen ansetzte, sah das Wendemanöver zu spät. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Gesamtschaden von ca. 13.000,- € entstand.

Aindling -Beim Unkrautvernichten entzündet sich die Hecke

Das Vorhaben einer 48-jährigen Frau gestern Abend gegen 18.00

Uhr verlief nicht ganz nach Plan. Die Frau wollte in einer Hofeinfahrt mit einem

Bunsenbrenner im gepflasterten Bereich Unkraut vernichten. Dabei sprang

offenbar ein Funke auf einen Thuyabaum und die daneben befindliche Hecke

über und entzündete sie. Die hinzugerufene Feuerwehr Aindling konnte den

Brand rasch löschen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Altenmünster-Diebstahl von Dachrinnen und Fallrohren

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06./07.05.2020) haben unbekannte Täter am gemeindlichen Gebäude für den Tiefbrunnen in der Verlängerung des Bühlweges im westlichen Bereich von Altenmünster die Kupferdachrinnen und die dazugehörigen Fallrohre abmontiert und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Zusmarshausen- Tankbetrug

Am Mittwoch, 06.05.2020 um 16.15 Uhr, hatte eine noch unbekannte Toyota-Fahrerin mit GZ-Kennzeichen in der Avia-Tankstelle an der Wertinger Straße in Zusmarshausen Superbenzin für knapp 17 Euro getankt und verließ die Tankstelle ohne zu zahlen. Die Ermittlungen laufen über die Fahrzeughalterin, die vermutlich als Täterin in Frage kommen könnte.

Verkehrsgeschehen

Zusmarshausen- Verkehrsunfall beim Linksabbiegen zur A 8

Beim Linksabbiegen gestern Nachmittag um 15.15 Uhr auf der Autobahnbrücke der Staatsstraße 2027 in Richtung Stuttgart achtete ein 32-jähriger Daimler-Fahrer nicht auf einen entgegenkommenden, bevorrechtigten 49-jährigen Bierlastwagenfahrer und es kam trotz Ausweichmanöver des Bierfahrers nach links noch zur Kollision. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Willishausen- Kleinunfall im Begegnungsverkehr

Gestern Nachmittag um 16.50 Uhr begegneten sich ein 50-jähriger Insignia-Fahrer und ein 64-jähriger Golf-Fahrer an einer Engstelle in der Biburger Straße in Willishausen und es kam zur leichten Streifkollision, bei der ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.500 Euro verursacht worden ist.

Diedorf-Unfallflucht beim Ausparken

Eine 59-jährige VW-Fahrerin parkte gestern um 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes Am Straßfeld in Diedorf aus und touchierte hierbei einen geparkten Pkw Renault. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sie wurde aber vom Geschädigten beobachtet, der sich das Kennzeichen notieren konnte. Die aus dem Raum Untermeitingen stammende Unfallverursacherin konnte über die Polizei Schwabmünchen ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.