Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.06.2021

Verkehrsunfallfluchten

– In der Zeit vom 04.06.2021 bis 07.06.2021 parkte die Geschädigte ihren blauen Pkw, Chevrolet Orlando, in der Trendelstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Als Sie ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, fand sie eine Eindruckstelle, Kratzer und Lackbeschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugtüre vor. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Oberhausen – Am 07.06.2021 gegen 19:20 Uhr parkte der Geschädigte seinen weißen Kleintransporter, Marke Fiat, auf einem Supermarktparkplatz in der Auerstraße (Bereich der 50er Hausnummern). Nach seinem Einkauf stellte der Fahrer einen massiven Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510