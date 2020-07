Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.07.2020

Eine Opel Vivaro-Fahrerin parkte am Europaweiher an der Gersthofer Straße am dortigen Parkplatz aus, musste nach dem Ausparken aber noch auf dem Parkplatz rangieren, da es dort sehr eng zu ging. Beim Rückwärtsfahren nahm sie eine schaukelnde Bewegung ihres Fahrzeuges wahr, was sie aber einer Bewegung ihres großen Hundes im Heckbereich zuordnete. Erst später bemerkte sie einen doch relativ deutlichen Unfallschaden an der rechten hinteren Seite des Kastenwagens. Aktuell ist noch nicht letztlich geklärt, woher der Schaden stammt und ob dadurch Fremdschaden entstand. Die Fahrerin glaubt, dass auf dem Parkplatz ein schwarzer BMW oder Audi neben ihrem blauen Vivaro stand. Dieses Auto müsste einen Unfallschaden in einer Höhe zwischen 34 und 78 Zentimeter aufweisen.

Der evtl. Geschädigte soll sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310 melden.