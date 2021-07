Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.07.2021

Mit Polizeibericht vom 06.07.2021 berichteten wir folgendes:

Wächtering / Strauppen – Brand einer Maschinenhalle

Am Montag, 05.07.2021 gegen 18.20 Uhr, wurde der Brand einer Biogasanlage gemeldet. Dabei soll es sich um ein größeres Feuer handeln…

Nachtrag:

Die mittlerweile abgeschlossenen Ermittlungen der KPI Dillingen in Zusammenarbeit mit einem Versicherungsgutachter haben als Brandursache – wie vermutet – einen technischen Defekt an dem über 30 Jahre alten Bagger als Brandursache mit einem Gesamtschaden in Höhe von knapp 200.000 Euro ergeben. Fremdverschulden konnte definitiv ausgeschlossen werden.