Lechhausen – Vandalismus an Supermarktfiliale

Am Donnerstag (07.07.2022), gegen 21:30 Uhr, wurde ein 40-Jähriger von Zeugen dabei beobachtete, wie er mit großen Steinen die Scheiben einer Supermarktfiliale im Bereich der Tauroggener Straße beschädigte. Mehrere Scheiben gingen dabei zu Bruch. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der 40-Jährige trat zum wiederholten Mal mit dem gleichen Delikt in Erscheinung und wurde nach Aufnahme des Sachverhaltes in Polizeigewahrsam genommen. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Lechhausen – Zeugenaufruf nach Belästigung

Am 07.07.2022, gegen 07:30 Uhr, lief eine 12-Jährige im Bereich der Unterführung entlang der Dr.-Otto-Meyer-Straße Richtung Griesle Park. Nach Angaben des Mädchens fasste ihr ein bislang unbekannter Mann über der Kleidung an das Gesäß und entfernte sich dann in Richtung des Parks.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 170 cm groß, 30 Jahre alt, schlank, dunkler Pullover, blaue kurze Jeans, weiße Sportschuhe, schwarze Cap

Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Augsburg Ost eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter 0821/323 2310 erbeten.

Kriegshaber – Unfallflucht: Verteilerkasten beschädigt

In der Zeit von Mittwoch (06.07.2022) auf Donnerstag (07.07.2022), 16:30 – 07:30 Uhr, wurde ein Verteilerkasten in der Familie-Einstein-Straße Höhe Hausnummer 58 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich touchierte das Fahrzeug beim Rangieren den Kasten. Es wurde ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursacht.

Sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323 2610 entgegen.