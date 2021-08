Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.08.2021

Innenstadt – Beamte unvermittelt beleidigt

Auch dieses Wochenende war die Polizei in der Innenstadt deutlich präsent und wurde dabei durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Aus polizeilicher Sicht blieb es ruhig und friedlich, nur in Ausnahmefällen verhielten sich Personen daneben.

Am Samstag gegen 01.15 Uhr stellte sich am Rathausplatz ein 20-Jähriger neben einen Streifenwagen, in dem sich eine Beamtin sowie ein Beamter befanden, und beleidigte diese lautstark. Bei der anschließenden Aufnahme seiner Personalien machte er zunächst keine Angaben. Stattdessen wurde der Mann immer aggressiver und nahm eine Kampfhaltung gegenüber den Beamten ein. Erst als der Mann gefesselt wurde, beruhigte er sich. Im Anschluss wurden seine Personalien festgestellt und ihm ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er sofort nach. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, da er sich zunächst gegen die Fesselung wehrte.

Am Samstag gegen 01.30 Uhr klopfte ein 21-Jähriger mehrmals gegen die Seitenscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Bereitschaftspolizei, das im Bereich des Königsplatzes stand. Der Mann verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und wollte einer anschließenden Personalienfeststellung durch Flucht entgehen. Als er von den Beamten festgehalten wurde, wehrte er sich und musste zu Boden gebracht werden. Er beleidigte die Beamten massiv und kündigte wiederholt an, diese anzugreifen, sobald er wieder losgelassen wird. Der 21-Jährige musste die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Gegen ihn wird u.a. wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.