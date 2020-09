Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.09.2020

Augsburg-Lechhausen – Brennender Altkleidercontainer

Am Dienstag, 08.09.2020, kurz vor 01:00 Uhr, wurde am Polizeinotruf ein brennender Altkleidercontainer in der Kurt-Schumacher-Straße 58 mitgeteilt. Der Container konnte durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht werden, wurde aber durch den Brand stark beschädigt. Die sich im Inneren befindende Bekleidung wurde zerstört. Der Sachschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass der Container vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Der oder die Täter konnten bislang noch nicht ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.