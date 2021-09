Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.09.2021

Augsburg – Betäubungsmittel beschlagnahmt – Tatverdächtige in Haft

Am Sonntag (05.09.2021), gegen 20.00 Uhr, ging bei der Polizei eine Mitteilung über Marihuanageruch aus einem Gästezimmer in einem Augsburger Hotel ein, den ein unbeteiligter Hotelgast wahrnahm. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Einsatzkräfte ca. ein Kilogramm Marihuana sowie rund 100 Gramm Kokain beschlagnahmen. Es folgten die Festnahmen eines 20-jährigen sowie eines 22-jährigen Hotelgastes, welche in Untersuchungshaft genommen wurden. Die KPI Augsburg ermittelt wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln. Weitere Details können zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht genannt werden.

Mehrere Pkw beschädigt Haunstetten – Im Zeitraum von Montag (06.09.2021), ca. 19.00 Uhr, bis Dienstag (07.09.2021), ca. 10.30 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die jeweilige Fahrertür an einem roten Pkw Citroen sowie einem blauen Pkw Renault, welche in der Egerländer Straße parkten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710. Oberhausen – Im vermutlichen Zeitraum von Donnerstag (06.09.2021), ca. 22.00 Uhr, bis Dienstag (07.09.2021), ca. 07.30 Uhr, verursachte ein unbekannter Täter mehrere Kratzer an beiden Fahrzeugseiten eines geparkten, roten Pkw Fiat in der Zainerstraße. Der entstandene Schaden wird auf ca. 900 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter der Rufnummer 0821/323-2510.