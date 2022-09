Haunstetten – Versuchter Automatenaufbruch

Auf einen Zigarettenautomaten abgesehen hatte es ein (oder mehrere) unbekannte/r Täter in der Nacht von Di./Mi. (06./07.2022). Der in der Krankenhausstraße (Höhe Hausnummer 8) angebrachte Automat wurde offenbar mit einem Hebelwerkzeug angegangen und dabei der Geldeinwurf beschädigt. Die Rauchware blieb unversehrt im Automaten, der nun einen Schaden von rund 1.000 Euro aufweist.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Lechhausen – Unfallflucht

Gestern (07.09.2022) zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, wurde ein in der Neuburger oder Tilsiter Straße abgestellter grauer Skoda Octavia hinten links angefahren. Der Streifschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

E-Scooter + Alkohol = Anzeige und außerdem gefährlich

Pfersee – Gestern Abend (07.09.2022) gegen 20.10 Uhr, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung einen E-Scooter-Fahrer in der Deutschenbaurstraße, der dann in die Koboldstraße einbog, allerdings so unsicher und mit offensichtlichen Ausfallerscheinungen, dass er angehalten wurde. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille bei dem 39-jährigen Lenker, der daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Kriegshaber – Ebenfalls gestern gegen 22.30 Uhr, wurde ein 26-Jähriger bei seiner E-Scooter-Fahrt in der Bürgermeister-Ackermann-Straße auf Höhe des dortigen Gartencenters angehalten und kontrolliert. Auch bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, sein Alkoholwert ergab einen Pegel von knapp 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, auch er wird nun angezeigt, allerdings nach dem Straßenverkehrsgesetz.