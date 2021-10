Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.10.2021

Innenstadt – Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstagmorgen (07.10.2021), gegen 06.50 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen 18-Jährigen, der soeben einen Stromkasten sowie einen Rollladen beim Mittleren Graben beschmiert hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Dem Zeugen gelang es, den Täter bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung festzuhalten. Auf richterliche Anordnung erfolgte im Anschluss die Durchsuchung der Wohnung des 18-Jährigen, wobei weitere Beweismittel (u.a. zahlreiche Spraydosen) sichergestellt wurden. Dieser muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Weiterhin wird geprüft, ob er auch als Verdächtiger in anderen Fällen in Betracht kommt.







Sachbeschädigungen an Kfz