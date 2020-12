Polizeibericht Augsburg und Region vom 08.12.2020

Lechhausen – Opferstockdiebstahl



Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich, der vermutete Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Am 05.12.20 wurde im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Kirche „Unsere Liebe Frau“ der Opferstock zum wiederholten Male angegangen.Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich, der vermutete Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.







Göggingen – Körperverletzung und Diebstahl im Rotlichtmilieu

Am 07.12.20 wurde eine 26-jährige Prostituierte von einem 35-Jährigen geohrfeigt. Im Anschluss daran entwendete der 35-Jährige das auf dem Tisch liegende Geld der 26-Jährigen. Der 35-Jährige wird nun angezeigt.

Die Prostituierte erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, da Tätigkeiten im Rotlichtbereich derzeit untersagt sind.







Innenstadt – Bei Verkehrsunfall war Alkohol im Spiel

Am 07.12.20, gegen 15.10 Uhr, touchierte in der Schäfflerbachstraße das Fahrzeug eines 47-Jährigen im vorderen Bereich mit dem entgegenkommenden Auto eines 78-Jährigen. Nach Angaben von Zeugen, sei der 47-Jährige zu weit links gefahren. Nachdem der 47-Jährige auf möglichen Alkoholkonsum angesprochen wurde, flüchtete er mit seinem Auto, konnte aber in einer Tiefgarage angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von rund zwei Promille, woraufhin der 47-Jährige seinen Führerschein sofort abgeben musste. Das Fahrzeug des 78-Jährigen wurde abgeschleppt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.