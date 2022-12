Kriegshaber – Fußgänger vs. Radlerin: Unfallflucht

Gestern (07.12.2022) gegen 08.30 Uhr, war eine Pedelec-Fahrerin auf dem Geh-/Radweg entlang der Ulmer Landstraße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 74 kam es dann zu einem unvermuteten Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der augenscheinlich nicht verletzt wurde und stattdessen – warum auch immer – unmittelbar danach in unbekannte Richtung flüchtete. Die 53-jährige Radlerin hingegen kam zur Abklärung einer mutmaßlichen Schulterverletzung zur vorsorglichen Untersuchung in die Uniklinik.

Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte der genaue Unfallhergang bislang noch nicht näher geklärt werden. Die PI Augsburg 6 bittet deshalb Verkehrsteilnehmer, die den Radunfall möglicherweise mitbekommen haben und evtl. auch etwas zu dem flüchtigen Fußgänger (männlich, ca. 40 Jahre alt, schwarze Jacke, Jeanshose, sprach gebrochen Deutsch) sagen können, um Hinweise unter 0821/323 2610.

Haunstetten – Trunkenheitsfahrt durch Passanten verhindert

Am gestrigen Mittwoch (07.12.2022) gegen 17.15 Uhr, wurden zwei Passanten auf einen offenbar sichtlich angetrunkenen Mann aufmerksam, der sich neben seinem Fahrzeug im Bereich der Tuchbleichstraße / Lupinenstraße aufhielt. Aufgrund seines Zustandes verständigten die Zeugen Rettungsdienst und Polizei. Hierbei wurde festgestellt, dass der 77-Jährige zwar noch geh- und stehfähig war, aber einen Promillewert von knapp drei Promille intus hatte. Der Fahrzeugschlüssel des Seniors wurde vorsorglich sichergestellt. Eine mögliche vorausgegangene Trunkenheitsfahrt konnte ihm nicht nachgewiesen werden, die Fahrerlaubnisbehörde wird dennoch in Kenntnis gesetzt.

Innenstadt – Statt billigem Einkauf: Anzeige

Gestern Abend gegen 18.00 Uhr, wurde eine 41-jährige Frau aus dem Landkreis Augsburg bei einem umfangreichen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Bürgermeister-Fischerstraße ertappt. Die Frau entfernte von diversen Artikel (überwiegend Schuhe, aber auch Oberbekleidung) die Diebstahlssicherungen, verstaute die unbezahlte Ware in mehreren mitgeführten Taschen und wollte das Geschäft verlassen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass die 41-Jährige auch noch ein Paar neue Schuhe eines anderen Schuhhändlers mit sich führte, für das sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Das genaue Diebstahlsprotokoll wird der Polizei aufgrund der Artikelvielzahl nachgereicht. Der Beuteschaden wurde nach einer ersten Auflistung auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Univiertel – Dubiose Handwerker unterwegs: Warnmeldung

Die Tochter eines Beinahe-Geschädigten rief gestern (07.12.2022) bei der Polizei an und teilte dort mit, dass gegen 10.45 Uhr bei ihrem über 90-jährigem Vater mutmaßlich ein falscher Handwerker in seiner Wohnung in der Fritz-Wendel-Straße war. Dieser gab sich als „Wasserdruck-Kontrolleur“ aus, der im Auftrag des Hausmeisters den Wasserdruck im Badezimmer überprüfen müsste. Dies tat der vermeintliche Handwerker dann offenbar auch, wobei ihn der argwöhnische Senior nicht aus den Augen ließ und mehrfach aufforderte, die Wohnung wieder zu verlassen. Das kluge Agieren des Seniors war offenbar goldrichtig, denn wie sich durch Aussagen eines Nachbarn im Nachgang herausstellte, befand sich wohl noch ein weiterer Mann / Komplize vor dem Anwesen, der offenbar auf den „Wassermonteur“ wartete. Eine Nachfrage beim zuständigen Hausmeister ergab zudem, dass keine Handwerker beauftragt wurden.

Mit weiterem Auftreten des mutmaßlich diebischen Duos muss gerechnet werden.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen rufen Sie bitte umgehend den Notruf 110 – lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig!