Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.02.2020

Innenstadt – Versuchte räuberische Erpressung – Hinweise erbeten

Eine 54-jährige Frau ging heute Morgen (09.02.2020) gegen 06.00 Uhr von der Straßenbahnhaltestelle “Rotes Tor” in Richtung Remboldstraße / Friedberger Straße. Hierbei fuhr ein unbekannter junger Mann mit einem (auffällig kleinen) BMX-Rad in Schlangenlinien zunächst vor der Frau her. Als sie in den Caritasweg einbog, überholte der Radfahrer die Passantin von hinten, blieb vor ihr stehen und fragte sie nach Geld. Als die Geschädigte gegenüber dem Unbekannten angab, kein Geld bei sich zu haben, stieg der Mann vom Fahrrad und drückte die Frau mit beiden Armen gegen die Hauswand, offenbar um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Als dann aber eine weitere Radfahrerin in den Caritasweg einfuhr, ließ der Täter von der 54-Jährigen ab und flüchtete.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 25 – 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schwarze kurze Haare, Schnurrbart, sprach mit ausländischem Akzent, war bekleidet mit einer weißen Jeans und einer dunklen Oberbekleidung.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810, wo sich insbesondere auch die Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt den Caritasweg befuhr und das Geschehen dort möglicherweise mitbekommen hatte, melden soll.

Lechhausen – Dreist: Nach Unfallflucht betrunken zur Polizei gefahren

Am Samstag (08.02.2020) teilte eine Autofahrerin bei der Polizei mit, dass ihr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Meraner Straße abgestellter Seat gegen 19.45 Uhr angefahren wurde. Ein aufmerksamer Zeuge hatte dies beobachtet und das Kennzeichen des Verursachers notiert, der einfach weiterfuhr, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Der 31-jährige Verursacher konnte von der Polizeistreife zunächst nicht an seiner Lechhauser Wohnadresse angetroffen werden, meldete sich dann aber kurze Zeit später telefonisch bei der Polizei. Hierbei wurde vereinbart, dass er zur Vernehmung zur PI Augsburg Ost kommen soll. Entgegen der Zusage, dass seine Freundin ihn fahren werde, da er beim Essen Alkohol getrunken habe, fuhr der 31-Jährige dann mit seinem Mercedes selbst bei der Polizei vor und parkte vor dem videoüberwachten Tor. Dies wiederum hatte zur Folge, dass der Autofahrer nun nicht nur wegen der Unfallflucht, sondern auch noch wegen des Trunkenheitsdelikts angezeigt wird: ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Er musste zur Blutentnahme und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die PI Augsburg Ost sucht nun noch Zeugen zu der Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz, insbesondere der unbekannte Mann, der sich das Kennzeichen notierte und der Geschädigten mitteilte, wird gebeten, sich unter 0821/323 2310

zu melden.