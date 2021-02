Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.02.2021

Region

Nördlingen – Renitenter Pkw-Fahrer

Am Montagabend (08.02.2021) beschäftigte ein 27-Jähriger die Nördlinger Polizei. Der Mann wurde zunächst in der Augsburger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Gleich nach der Anhaltung stieg der Fahrer aus dem Pkw und entfernte sich beschleunigt hinter ein Gebäude. Die Beamten konnten den Mann allerdings sofort aufgreifen. Dabei stellten sie fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte er, deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet, die in der Polizeiinspektion durchgeführt wurde. Der 27-jährige wehrte sich gegen die angeordneten Maßnahmen, leistete erheblich Widerstand und beleidigte die Polizisten. Die Beamten brachten die Situation aber schnell unter Kontrolle, ohne dass dabei jemand Verletzungen erlitt. Der Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Ermittlungen haben außerdem ergeben, dass der Mann falsche Personalien angegeben hatte, und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun wegen mehreren Delikten strafrechtlich verantworten.