Innenstadt – Seniorin bedroht

Am gestrigen Mittwoch gegen 12.30 Uhr gerieten eine 69-Jährige und zwei weibliche Jugendliche in der Straßenbahnlinie 4 in Streit. Dabei wurde die Seniorin massiv mit dem Tode bedroht. Die beiden Jugendlichen verließen anschließend an der Wertachbrücke die Straßenbahn und liefen davon. Anschließend erstattete die Seniorin Anzeige wegen Bedrohung.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.