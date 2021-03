Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.03.2021

Bärenkeller – Raub durch Jugendliche mit Täterfestnahme

Zwei Jugendliche, die zu Fuß im Holzweg unterwegs waren, gerieten am 08.03.2021 gegen 19:30 Uhr mit zwei weiteren Jugendlichen, zu denen eine Vorbeziehung bestand, in Streit. Im Folgenden kam es zu Schlägen und Tritten gegen den 20-Jährigen, der zuvor noch den Streit zwischen seinem Begleiter und den beiden Kontrahenten schlichten wollte. Die beiden Täter entwendeten schließlich die Bauchtasche und Schuhe des am Boden liegenden jungen Mannes und entfernten sich von der Tatörtlichkeit. Nachdem der leichtverletzte Jugendliche den Notruf absetzten konnte, wurde durch die Polizei mit einem starken Kräfteansatz nach den Tätern gefahndet. Eine Polizeistreife konnte die 15- und den 17-jährigen Täter, die sich auf der Flucht befanden, in der Nähe des Bärenkeller-Bades feststellen und festnehmen. Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Augsburg übernommen. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810 zu melden.