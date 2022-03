Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.03.2022

Lechhausen – Mit gefälschtem Führerschein erwischt

Am gestrigen Dienstag gegen 23:45 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Mazda-Fahrer auf, der in der Derchinger Straße unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 35-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein vorweisen. Er gab an, ihn zuhause vergessen zu haben und zeigte den Beamten ein Foto des Führerscheines auf seinem Handy. Die Polizisten stellten fest, dass es sich bei dem Führerschein offensichtlich um eine Totalfälschung handelte. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Oberhausen – Scheiben mehrerer PKW eingeschlagen

In der Nacht von Dienstag (08.03.2022) auf Mittwoch (09.03.2022) beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Scheiben mehrerer geparkter PKW. In der Zollernstraße wurden die Heckscheiben eines geparkten blauen Mercedes eingetreten. Bei einem ebenfalls dort geparkten schwarzen Seat wurde die Frontscheibe eingetreten. Auch bei einem an der Kreuzung Zollernstraße / Kreutzerstraße geparkten grünen Hyundai wurde die Frontscheibe durch Fußtritte beschädigt. In der Neuhäuserstraße trat der bislang unbekannte Täter die Frontscheibe eines geparkten braunen Passat ein. Aus dem Fahrzeuginneren aller vier PKW wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf je 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.

Pfersee – Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Am gestrigen Dienstag zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Jakobine-Lauber-Straße geparkten roten Opel Corsa. Die Geschädigte hatte ihren PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie gegen 16:00 Uhr zum Wagen zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Heck des PKW fest. Der bislang unbekannte Täter hatte den Opel touchiert und sich entfernt, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 entgegen.