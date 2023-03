Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.03.2023

Innenstadt – Widerstand gegen Polizeibeamte

Heute Morgen (09.03.2023) wurde eine 37-Jährige gegen 02.00 Uhr von einem Mitarbeiter aus einer Bar in der Maximilianstraße verwiesen. Die Frau hatte sich zuvor scheinbar aggressiv verhalten. Die Polizei wurde hinzugezogen, da sich die Frau weigerte zu gehen.

Die Beamten stellten die Personalien der Frau fest. Dabei schlug sie nach den Beamten und beleidigte diese. Die Frau hatte einen Atemalkoholwert von über 2 Promille. Im Anschluss verbrachten die Beamten die Frau in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Kriegshaber – Kupferdiebe auf frischer Tat gefasst

Heute Morgen (09.03.2023) kontrollierten Beamte gegen 04.00 Uhr ein Auto auf der Bgm.-Ackermann-Straße. In dem Auto saßen ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger. Zudem stellten die Beamten in dem Auto ungefähr 100 kg Kupferkabel fest. Die Polizei ermittelte noch vor Ort, dass diese Kabel aus einem unbewohnten Haus in Kriegshaber entwendet wurden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg durchsuchte die Polizei die Wohnungen der beiden Männer. Das Kupfer hatte einen Gegenwert im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun gegen die Männer wegen des Verdachts des Diebstahls.

Spickel-Herrenbach – Wohnungseinbruch

Gestern Abend (08.03.2023) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 18.00 und 22.00 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Siebentischstraße. Der oder die Täter entwendeten dabei Schmuck im unteren dreistelligen Bereich. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.