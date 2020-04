Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.04.2020

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Haunstetten – Am vergangenen Dienstag (07.04.2020) gegen 12.40 Uhr kam es an der Kreuzung Königsbrunner Straße / Bgm.-Rieger-Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw-Lenker und einem Radfahrer. Während des Abbiegevorgangs in die Bgm.-Rieger-Straße übersah der Fahrer eines vermutlich schwarzen Opel Astra den bevorrechtigten Radler, der in gleicher Richtung unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Anschließend fuhr der Unfallverursacher ohne anzuhalten einfach weiter. Der Radfahrer wurde nur leicht verletzt. Bei dem Anprall verlor der Unfallverursacher eine schwarze Radkappe mit silbernem Ring in der Mitte und müsste dement-sprechend nur noch mit drei Radblenden umherfahren und diesbezüglich auffallen.

Göggingen – Im Zeitraum vom 06.04.2020 (Mo.) 10.00 Uhr bis zum 07.04.2020 (Di.) 17.00 Uhr, wurde ein in der Pilsener Straße (Höhe Hausnummer 9 an einer Tiefgarageneinfahrt) geparkter schwarzer BMW im Frontbereich angefahren. Der Streif- und Bruchschaden im Stoßstangenbereich wurde auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu beiden Vorgängen bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

REGIONAL REPORT

BAB A8 / Höhe Rastanlage Edenbergen- Lkw-Reifen macht sich selbstständig

Ein kurioser, aber glimpflich verlaufender Unfall ereignete sich gestern (08.04.2020) kurz nach 13.00 Uhr auf der A 8. Ein Brummi-Lenker war auf der rechten Fahrspur in Richtung München unterwegs, als sich plötzlich offenbar aufgrund eines technischen Defekts an der hinteren linken Radaufhängung der äußere Reifen der dortigen Zwillingsbereifung löste. Das Rad traf im Anschluss die Front und rechte Fahrzeugseite eines auf der mittleren Spur fahrenden Kleintransporters, rollte dann noch rund 300 Meter weiter, bevor es auf dem Beschleunigungsstreifen der Raststätte Edenbergen liegen blieb. Der durch den „Solo-Reifen“ verursachte Schaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro, verletzt wurde niemand. Die rechte Fahrspur war wegen der Reparatur (neues Rad) des Lkw bis gegen 14.45 Uhr gesperrt.

Monheim -Auto brennt aus

Eine 53-jährige Monheimerin stellte ihren Pkw am 09.04.2020 um 05.30 Uhr, auf dem nördlichen Parkplatz eines Betriebes in der Adolph-Thoma-Straße ab und ging zur Arbeit. Etwa 15 Minuten später wurde die Frau von einer Arbeitskollegin darauf angesprochen, dass ihr Pkw brennt. Beim Eintreffen der FFW Monheim stand das Auto bereits voll in Brand. Diese war mit 20 Kräften im Einsatz und löschte das Fahrzeug schließlich ab. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Ursächlich für den Brand war ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Donauwörth zufolge ein technischer Defekt im Motorraum.

