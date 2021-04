Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.04.2021

Oberhausen – Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit vom 07.04.2021, 20:00 Uhr, bis 08.04.2021, 07:00 Uhr, wurden in der Wirsungstraße (Bereich der 20er Hausnummern zur Äußeren Uferstraße hin) zwei Außenfassaden beschmiert. Eine Schmiererei, ein blauer Schriftzug weist in etwa die Ausmaße 1 x 1,5 Meter auf, eine zweite Schmiererei stellt einen langen Pfeil dar, der sich über die gesamte Hauswand zieht. Insgesamt wurde so ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 EUR verursacht.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.