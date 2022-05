Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.05.2022

Innenstadt – Betrunken unterwegs

Am gestrigen Sonntagmorgen (08.05.2022) kurz vor 06.00 Uhr, wurde ein 23-jähriger E-Scooter-Lenker in der Alpenstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins folgten, ebenso wie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zwei weitere E-Scooter-Fahrer wurden heute Nacht (09.05.2022) gegen 03.00 Uhr in der Schertlinstraße aufgehalten. Die beiden waren ebenfalls alkoholisiert (knapp 0,7 bzw. über 0,8 Promille) und mussten ihre Gefährte daraufhin ebenfalls abstellen. Gegen sie wird nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeige erstellt.

Hochfeld – Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Gestern (08.05.2022) gegen 23.15 Uhr konnte eine Polizeistreife zwei Autofahrer auf der Haunstetter Straße beobachten, die sich offenbar kurzfristig ein Rennen lieferten und dabei mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Km/h unterwegs waren, wechselseitige Überholmanöver inklusive. Zu einer Gefährdung anderer, unbeteiligter Verkehrsteilnehmer kam es jedoch nicht. Das Duell BMW vs. Mercedes wurde schließlich durch das Anhalten des 22-jährigen Mercedes-Fahrer gestoppt, der den Beamten dann bereitwillig den ein Jahr älteren Fahrer des BMW benannte.

Gegen beide Raser wird nun wegen verbotenem Autorennen ermittelt.

Oberhausen – Unfallflucht: Zeugen gesucht

Am Samstag (07.05.2022) zwischen 11.00 und 12.00 Uhr stellte der Geschädigte seinen silbernen Audi Avant auf dem Parkplatz in der Donauwörther Straße 219 ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte fand er Dellen an der Beifahrerseite vor. Anhand des Spurenbildes dürfte ein Zweiradfahrer (mutmaßlich Rollerfahrer) für die Beschädigungen in Höhe von rund 5.000 Euro verantwortlich sein.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Pfersee – Auto beschädigt

Offenbar in der Nacht vom 06./07.05.2022 (Fr./Sa.) wurde ein in der Körnerstraße (im Bereich der 40er Hausnummern) geparkter schwarzer Opel Astra an der rechten Fahrzeugseite über eine Länge von rund 1,5 Meter zerkratzt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Lechhausen – Gescheiterter Einbruch

Im Zeitraum vom 07.05.2022, 07.00 Uhr bis zum 08.05.2022, 09.00 Uhr (Sa./So.) versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zugspritzstraße (im Bereich der 210er Hausnummern) einzudringen. Hierbei beschädigte er eine Balkontüre und ein weiteres Fenster und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro, gelangte jedoch nicht in die Wohnung. Möglicherweise wurde er bei der Tatausführung gestört und musste unverrichteter Dinge fliehen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.