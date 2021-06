Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.06.2021

Trunkenheitsdelikte

– Nach einer Mitteilung über einen betrunkenen Autofahrer konnte gestern (08.06.2021) gegen 20.15 Uhr der gesuchte BMW-Fahrer nach erfolgreicher Fahndung im Bereich des Friedhofweg mit seinem Fahrzeug gesichtet und kontrolliert werden. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch war. Ein anschließender Alkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille, eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folge. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (08.06.2021) errichtete die PI Augsburg Ost in der Lechhauser Straße auf Höhe der Ulrichsbrücke eine Kontrollstelle, die durch Pylonen und Blaulicht abgesichert und für alle Verkehrsteilnehmer sichtbar war. Allerdings offenbar nicht ganz für einen 42-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Lechhausen unterwegs war. Unmittelbar vor der ersten Pylone stürzte er unvermittelt alleinbeteiligt. Beim anschließenden Versuch wieder auf sein Fahrrad zu steigen, stürzte er erneut. Bei der darauffolgenden Kontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte der Radler, was eine Blutentnahme auf der Dienststelle zur Folge hatte. Auch gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.