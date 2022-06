Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.06.2022

Lechhausen – Betrunken und ohne gültigen Führerschein unterwegs

Heute Nacht (09.06.2022), gegen 00:15 Uhr, hielten Polizeibeamte der PI Augsburg Ost einen schwarzen BMW, Typ X 5, zur Verkehrskontrolle an. Schnell stellte sich bei dem 27-jährigen Pkw-Lenker heraus, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 1, 6 Promille. Weiterhin zeigte der 27-Jährige nur eine ausländische Fahrerlaubnis vor, welche zwischenzeitlich ihre Gültigkeit verloren hat. Der Mann wohnt seit etwa sechs Jahren in Deutschland, hat aber seinen Führerschein, der außerhalb der EU-Staaten erworben wurde, nicht neu in Deutschland beantragt. Dies hätte er jedoch nach spätestens sechs Monaten tun müssen. Neben der Unterbindung der Weiterfahrt und einer veranlassten Blutentnahme leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Vandalismus

Oberhausen – In der Zeit von 07.06.2022 bis 08.06.2022 wurde in der Manlichstraße (Bereich der einstelligen Hausnummern) ein silberner Pkw der Marke BMW mit einem spitzen Gegenstand auf der rechten Fahrzeugseite verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.



Pfersee – Zwischen dem 06.06.2022 und dem 08.06.2022 wurden in Pfersee zwei Fahrzeuge ebenfalls verkratzt. Ein schwarzer Pkw, Volvo V 40, stand in der Paul-Heyse-Straße (Bereich der einstelligen Hausnummern). Der andere Pkw, ein weißer BMW X 6, stand in der Luitpoldstraße (Bereich der einstelligen Hausnummern). Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 6.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

1095 – Verkehrsunfallflucht

Lechhausen – Am 08.06.2022, zwischen 07:50 Uhr und 14:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen schwarzen Pkw, Toyota Yaris, in der Masurenstraße (Bereich der 10er Hausnummern). Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung an der Front fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.