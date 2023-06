Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.06.2023

Haunstetten-Siebenbrunn – Mann zersticht mehrere Autoreifen

Gestern (08.06.2023) zerstach ein 35-Jähriger zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr mehrere Autoreifen im Brunnenlechgäßchen. Die Polizei nahm den Täter vor Ort fest.

Mehrere Geschädigte verständigten die Polizei, weil an ihren Fahrzeugen die Reifen beschädigt wurden. Die Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf und sicherte Spuren. Hierbei stellten die Polizisten Blutspuren fest, welche offenbar durch den Täter verursacht wurden. Währenddessen ging ein 35-Jähriger Mann mit einer frischen Handverletzung an den Polizisten vorbei. Die Beamten kontrollierten den Mann und stellten fest, dass dieser das passende Tatwerkzeug mit sich führte. Während der Kontrolle versuchte er wegzulaufen, wurde jedoch von den Beamten schnell wieder festgenommen. Der 35-Jährige wehrte sich gegen die Festnahme. Bei dem Widerstand wurde niemand verletzt. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp einem Promille.

Insgesamt stellte die Polizei bisher 17 beschädigte Autoreifen fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden.

Oberhausen – Mann geht Frau vor Gaststätte an

Gestern (08.06.2023) ging ein 47-Jähriger gegen 00.30 Uhr eine 40-Jährige in der Donauwörther Straße im Bereich Helmschmiedstraße körperlich an.

Der Mann ging die Frau unvermittelt auf der Straße vor einer Gaststätte an und schlug dieser unvermittelt in das Gesicht. Anschließend lief der Mann weg. Ein Begleiter der Frau konnte den Mann festhalten bis die Polizei eintraf. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2 Promille.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den 47-Jährigen.

Lechhausen – Autoteile gestohlen

Im Zeitraum zwischen Dienstag (06.06.2023) gegen Mitternacht und Mittwoch (07.06.2023) 06.30 Uhr ging ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Autos auf einem Parkplatz eines Geschäftes in der Terlaner Straße an.

Der Täter brach in zwei Fahrzeuge eines 44-Jähren ein, welcher diese dort abgestellt hatte. Bei einem Fahrzeug handelte es sich um einen Audi TT. An und aus diesem Fahrzeug wurden mehrere Fahrzeugteile entwendet. Der Täter entwendete Gegenstände im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden.

Lechhausen – Zwei Männer geraten in Tankstelle in Streit

Gestern (08.06.2023) gerieten ein 36-Jähriger und ein 39-Jähriger gegen 14.00 Uhr in einer Tankstelle in der Schillstraße aneinander.

Die beiden Männer gerieten zunächst verbal in Streit. Der 36-Jährige schlug den 39-Jährigen dabei unvermittelt in das Gesicht. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern. Ein 27-Jähriger, welche sich ebenfalls in der Tankstelle befand, wollte den Streit schlichten und ging dazwischen. Daraufhin wurde er von dem 39-Jährigen beleidigt, bedroht und ebenfalls körperlich angegangen.

Die hinzugerufene Polizeisteife trennte die Männer. Der 36-Jährige und der 39-Jährige verhielten sich weiterhin aggressiv. Der 36-Jährige beleidigte die Beamten zudem. Die Polizei verbrachte beide Männer zunächst auf die Polizeiinspektion. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2 Promille bei dem 39-Jährigen und über 2,5 Promille bei dem 36-Jährigen.

Nachdem sich der 36-Jährige nicht beruhigte, wurde er in den Arrest verbracht. Gegen diese Maßnahme leistete er Widerstand. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.