Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.07.2020

Spickel – Einbruch in Gaststätte

In der Nacht vom 07./08.07.2020 (Di./Mi.) wurde in eine Gaststätte in der Hornungstraße eingebrochen. Über eine aufgebrochene Nebentüre gelangte der unbekannte Täter in die Räumlichkeiten, wo er noch weitere Türen aufhebelte. In einem Nebenraum innerhalb des Lokals gelang es ihm gewaltsam einen Wandtresor zu öffnen, um dann aber festzustellen, dass sich darin kein Bargeld befand. Ohne Beute verließ der Einbrecher den Tatort wieder, er hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.