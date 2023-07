Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.07.2023

Innenstadt – Ampelüberquerung endet in Schlägerei

Uneinig waren sich gestern Abend (08.07.2023) zu später Stunde ein Fußgänger und der Insasse eines Pkw im Bereich der Langenmantelstraße, Ecke Badstraße.

Aus einer zunächst verbalen Streitigkeit darüber, dass die beiden Fußgänger nach Ansicht des 23-jährigen Beifahrers im Pkw eine grün zeigende Fußgängerampel zu langsam überqueren würden, entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen dem 23-Jährigen und dem 28-jährigen Fußgänger. Während dieser mit knapp über 1,6 Promille deutlich alkoholisiert war, lag das Ergebnis des Atemalkoholtests bei dem 23-jährigen Beifahrer bei 0,0 Promille. Gegen beide wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Trunkenheitsdelikte

Antonsviertel – Heute (09.07.2023) kurz nach Mitternacht führte eine Polizeistreife eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 34-Jährigen Pkw-Fahrer in der Gögginger Straße durch.

Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von über 2,2 Promille bei dem Mann, weshalb die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Des Weiteren wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Spickel – Am Samstag (08.07.2023) gegen 3.30 Uhr nachts teilten Anwohner einen Verkehrsunfall in der Friedberger Straße Höhe Spickelstraße mit.

Vor Ort stellte die alarmierte Streifenbesatzung einen 35-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Augsburg fest, der an der o. g. Kreuzung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und infolge dessen gegen einen Ampelmast prallte. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Mini um die eigene Achse und das linke Vorderrad riss ab.

Zur Abklärung möglicher Verletzungen wurde der 35-Jährige in ein Krankenhaus verbracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Einen freiwilligen Atemalkoholtest hatte der Unfallverursacher zwar verweigert, jedoch stellen die eingesetzten Polizisten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest und stellten daher auch seinen Führerschein sicher. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

An dem Ampelmast und dem totalbeschädigten Pkw entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.

Bärenkeller – Einbruch in Wohnung

In der Zeit zwischen 02.07. und 07.07.2023 verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Haus in der Spechtstraße. Die Hausbesitzer waren im o. g. Zeitraum nicht anwesend.

Der oder die Unbekannten durchsuchten das Anwesen nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich mehrere elektronische Geräte und eine Uhr in einem niedrigen vierstelligen Gesamtwert.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810.

Univiertel – Vergessener Rucksack entwendet

Am Freitagabend (07.07.2023) gegen 21.00 Uhr vergaß ein 27-Jähriger seinen Rucksack auf einer Parkbank vor einer Cafeteria in der Universitätsstraße. Als er das Versehen 45 Minuten später bemerkte, war der Rucksack bereits entwendet worden.

Hinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710.

Innenstadt – Bedrohung und Beleidigung im ÖPNV

Am Gersthofer Festplatz stiegen am 08.07.2023 gegen 00.50 Uhr zwei Personengruppen in einen Omnibus ein und fuhren mit diesem in Richtung Augsburger Innenstadt. Während der Fahrt kam es zur Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen.

Ein 18-Jähriger fing plötzlich an die zweite Gruppe, bestehend aus einem 20-, einem 19- und einer 16-Jährigen, zu beleidigen und diese mit Schlägen zu bedrohen.

Am Königsplatz stiegen der 18-Jährige und sein ebenfalls 18-jähriger Begleiter gemeinsam mit der zweiten Gruppe aus. Von dort aus verständigte die Dreiergruppe die Polizei, die den Streithahn im Bereich des Staatstheaters festhalten und kontrollieren konnte. Dieser zeigte sich jedoch unentwegt aggressiv und unkooperativ und ließ sich auch von seinem Begleiter nicht besänftigen.

Schlussendlich musste der 18-Jährige in Gewahrsam genommen werden und verbrachte den Rest der Nacht im Arrest des PP Schwaben Nord. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung, auch gegenüber der eingesetzten Polizeibeamten, ermittelt.