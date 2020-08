Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.08.2020

Oberhausen –Kupplungspedal für Handbetrieb präpariert

Am Freitag, 07.08.2020 wurde ein 48 jähriger Augsburger gegen 10:30

Uhr schlafend in seinem PKW angetroffen. Der Mann trug am linken Bein aufgrund

einer Verletzung eine Schiene und ist auf Krücken angewiesen. Das Kupplungspedal

seines Fahrzeugs war mit einer Eisenstange und Klebeband so präpariert, dass es per Hand

bedient werden kann. Ein Fahrtnachweis des Mannes zum Kontrollort ließ sich bei der

Kontrolle nicht mehr nachweisen.

Zur Unterbindung einer möglichen Fahrt wurde der Fahrzeugschlüssel, bis zur

Übergabe an einen „fahrtauglichen“ Fahrzeugführer, durch die Streife der PI Augsburg

5 sichergestellt.

Pfersee – Dieseldiebstahl verhindert – vermeintlicher Täter festgenommen

Am Freitag, 07.08.2020 gegen 22:30 Uhr bemerkte ein Nachbar in der

Siegfried-Aufhäuser-Str. wie ein Mann einen Dieselcontainer auf einer Baustelle

aufbrechen wollte. Die alarmierte Streife der PI Augsburg Mitte konnte einen 57

jährigen Mann aus dem nördlichen Landkreis Augsburg nach kurzer Verfolgung

festnehmen. Der PKW des Mannes war in Tatortnähe abgestellt. In diesem befanden

sich mehrere Utensilien welche auf den möglichen Dieseldiebstahl hinweisen.

Die Gegenstände wurden durch die sachbearbeitenden Beamten der PI Augsburg 6

sichergestellt.

Zeugen zum versuchten Diebstahl bzw. weitere Geschädigte können sich an die PI

Augsburg 6 unter Tel. 0821/323-2610 wenden.

REGIONAL REPORT

Wieder Radmuttern gelockert

Nördlingen – Wie in der Vergangenheit mehrfach schon berichtet, kam es nun im

Zeitraum von Montag bis Donnerstag wieder zu einer Manipulation an einem Fahrzeug.

In der Straße Am Bürgerweiher in Nördlingen wurden an einem geparkten Skoda vorne

rechts die Radmuttern gelockert. Durch die gelockerten Radmuttern wurde die Felge

und die Radnabe beschädigt, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro

entstand.

Enkingen – Im Lauf der letzten Woche (die Zeit lässt sich nicht genau eingrenzen)

wurden in Enkingen am Kirchplatz an einem dort abgestellten Pkw Opel Astra die

Radmuttern am vorderen linken Rad gelockert. Der Pkw stand dort längere Zeit

unbewegt. Auffällig ist, dass wiederum zu den bereits bekannten Fällen das vordere

linke Rad angegangen wurde. Die Radschrauben wurden alle etwa 5mm heraus

gedreht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ein Schaden

entstand nicht, der Geschädigte bemerkte die lockeren Schrauben rechtzeitig.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Tel. 09081/2956-0.

Dasing -Alkoholisiert einen Pkw gerammt

Am Samstag, den 08.08.2020, war eine 63-jährige Pkw-Fahrerin gegen 16:20

Uhr offenbar auf dem Nachhauseweg und hatte sich dabei augenscheinlich in ihrer

Wohnanschrift geirrt. Die alkoholisierte Fahrerin bog nicht nur in die falsche Hofeinfahrt

ab, sie rammte dabei auch noch einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, welcher

hierdurch auf den davor geparkten Pkw aufgeschoben wurde. Beim Eintreffen der

alarmierten Streife saß die 63-Jährige noch auf dem Fahrersitz, da es ihr aufgrund der

Verkeil der beiden Fahrzeuge nicht gelang, aus ihrem Pkw auszusteigen. Sie konnte

schließlich auf den Beifahrersitz klettern und über die Beifahrertüre aussteigen.

Bei der Fahrerin wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig vor Ort

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille, weshalb eine

Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Die Frau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

strafrechtlich verantworten.

