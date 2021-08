Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.08.2021

Innenstadt – Einbrecher betätigt Feuermelder

Am Sonntag (08.08.2021), um 06:20 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Feueralarm in das Bürgerbüro An der Blauen Kappe gerufen. Vor Ort konnte zwar kein Brand, jedoch ein eingeschlagener Feuermelder im Erdgeschoss des Bürogebäudes festgestellt werden. Wie sich herausstellte drang ein unbekannter Täter über ein aufgedrücktes Fenster an der Straße Altes Zeughausgäßchen in das Gebäude ein. Die Fassade ist an dieser Stelle derzeit eingerüstet und mit einem Sichtschutz versehen. Aufgrund verschlossener Türen gelangte der Täter lediglich bis ins Foyer, wo er aus unbekannten Gründen die Scheibe eines Feuermelders einschlug und diesen betätigte. Zu einem Diebstahlschaden kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Göggingen – Einbrecher verscheucht

Am vergangenen Samstag (07.08.2021) kam es im Bereich Göggingen zu zwei Einbruchsversuchen, wobei die Täter jeweils bei der Tatausführung entdeckt wurden und flüchteten.

Am Samstag gegen 00:50 Uhr bemerkten die Anwohner eines Anwesens in der Gustav-Stresemann-Straße laute Geräusche unmittelbar vor dem Haus. Beim Blick aus dem Fenster konnten sie zwei Personen aus dem Hof laufen sehen, welche anschließend mit Fahrrädern weg fuhren. Erst am nächsten Morgen stellten die Hauseigentümer Hebelspuren an einem Fenster im Erdgeschoss fest und benachrichtigten die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Ein aufmerksamer Nachbar konnte am Samstagabend einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Dornröschenweg verhindern und die Täter verscheuchen. Der Anwohner hörte gegen 22:15 Uhr verdächtige Geräusche vom Nachbargrundstück und konnte bei der Nachschau beobachteten, wie sich zwei Personen an einem Erdgeschossfenster des Einfamilienhauses zu schaffen machten. Als er die Personen mit lautem Rufen ansprach, ließen diese vom Fenster ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Trotz einer sofortigen Alarmierung der Polizei konnten die beiden Täter nicht mehr festgestellt werden. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.