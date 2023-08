Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.08.2023

Wolfzahnau – Betriebsstoffe aus Auto ausgelaufen

Gestern (08.08.2023) stellte die Polizei gegen 22.00 Uhr fest, dass bei einem Auto eines 37-Jährigen in der Franz-Josef-Strauß-Straße Betriebsstoffe auslaufen.

Das Auto war in der Nähe des Waldrandes geparkt. Auf Grund eines Defekts an einer Leitung des Autos liefen mehrere Liter Betriebsstoffe aus. Große Teile der Betriebsstoffe waren bereits in den Boden versickert. Die Polizei zog die Feuerwehr für die Entfernung der Betriebsstoffe hinzu.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 37-Jährigen wegen Bodenverunreinigung.

Hochfeld – Einbruch in Gaststätte

In der Nacht auf Dienstag (08.08.2023) verschaffte sich eine bislang unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Gaststätte in der Ilsungstraße.

Die Person entwendete Gegenstände im unteren dreistelligen Bereich. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Lechhausen – Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen Samstag (05.08.2023) 05.00 Uhr und Dienstag (08.08.2023) 12.30 Uhr versuchte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Schenkendorfstraße zu verschaffen.

Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Innenstadt – Brand in Wohnung

Am Montag (07.08.2023) kam es gegen 11.00 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in der Gabelsbergerstraße.

Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden geräumt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und ermittelt nun die Brandursache.

Kriegshaber – Mülltonnenbrände

Gestern (08.08.2023) kam es im Bereich Kriegshaber zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr zu drei Mülltonnenbränden.

Die Brände konnten im Leni-Hirsch-Weg und der Familie-Einstein-Straße festgestellt werden. Die Brände wurden jeweils durch Anwohner, die Polizei und die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe und bittet Zeugen sich unter 0821/323-2610 an die Polizeiinspektion Augsburg 6 zu wenden.

Innenstadt – Autofahrer mit gestohlenem Auto kontrolliert

Gestern (08.08.2023) kontrollierte die Polizei gegen 08.00 Uhr einen 26-Jährigen in einem Auto in der Heinrich-von-Buz-Straße.

Die Beamten konnten bei dem Mann Anzeichen von Drogenkonsum feststellen und fanden Betäubungsmittel in dem Auto. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 26-Jährige keinen Führerschein hatte und das Auto sowie die Kennzeichen gestohlen waren. Zudem lagen gegen den Mann mehrere Haftbefehle vor. Die Beamten verhafteten den Mann, veranlassten eine Blutentnahme und stellten das Auto sicher.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 26-Jährigen unter anderem wegen Fahren unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung und Diebstahl eines Kraftfahrzeuges.