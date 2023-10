Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.10.2023

Lechhausen – Alkoholisiert auf Campingplatz gelandet

Am gestrigen Sonntag (08.10.2023) verursachte ein 40-jähriger Autofahrer deutlich alkoholisiert einen Unfall auf der Mühlhauser Straße. Dabei wurde er und sein Beifahrer verletzt.

Gegen 05.00 Uhr war der 40-Jährige mit seinem Auto auf der Mühlhauser Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstellte Ost kam der 40-Jährige von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Grünfläche. Auf Höhe der Ausfahrtspur der A8 hob das Auto aufgrund einer Bodenerhöhung buchstäblich ab und kollidierte zunächst mit einer Leitplanke. Anschließend schleuderte das Auto gegen einen Baum und dann weiter auf einen nahegelegenen Campingplatz. Dort kam das Auto in einem abgestellten Wohnwagen zum Liegen. Auch der daneben befindliche Wohnanhänger wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte war der 40-Jähriger bei seiner Fahrt deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Zudem hatte der 40-Jährige nur einen gefälschten Führerschein und war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 40-Jährigen.

Lechhausen – 3 x Sachbeschädigung

Am vergangenen Sonntag (08.10.2023) in der Zeit von 00.30 Uhr bis 07.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mehrere Gegenstände auf einem Balkon in der Euler-Chelpin-Straße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

In der Zeit von Samstag (07.10.2023), 11.00 Uhr bis Sonntag (08.10.2023), 15.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen eine Glasscheibe einer Eingangstüre in der Zugspitzstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Am vergangenen Samstag (07.10.2023) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Hausfassade in der Aspernstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Kriegshaber – Raub – vier unbekannte Täter flüchteten

Am Sonntag (08.10.2023), gegen 16.45 Uhr, beraubte eine Gruppe von vier Personen zwei 21-Jährige und schlugen anschließend auf einen der beiden ein.

Zwei 21-Jährige waren gemeinsam auf dem Gehweg der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Richtung Augsburg Innenstadt unterwegs. Auf Höhe eines Schnellrestaurants kamen vier unbekannte Täter auf die beiden zu und umringten diese. Dabei versuchte einer der Unbekannten den Rucksack des 21-Jährigen zu entreißen. Als dies nicht gelang, entrissen die Täter dem anderen 21-Jährigen die Bauchtasche. Unmittelbar danach schlug einer der Täter dem 21-Jährigen auf dem Boden liegenden mehrfach ins Gesicht. Die vier unbekannten Täter flüchteten anschließend mit der Bauchtasche des 21-Jährigen. Täterbeschreibungen sind bisher nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und bittet um Zeugenhinweise zur Tat unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Augsburg – Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Am Freitag (06.10.2023) um 08.30 Uhr kam die Streife des Gefahrguttrupps der Verkehrspolizei Augsburg im Rahmen der Streifenfahrt zu einem Verkehrsunfall in der Aindlinger Straße. Einer der Beteiligten hatte radioaktives Gefahrgut geladen.

Ein Lkw war in stadtauswärtige Richtung auf der linken Fahrspur unterwegs. Beim Abbiegen in eine Firmeneinfahrt, übersah er einen Mercedes Vito, der auf der rechten Fahrspur geradeaus am Lkw-Zug vorbeifahren wollte.

Es kam dabei zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro entstand.

Der Mercedes hatte hierbei radioaktives Material geladen. Aufgrund der Gefahrgut-Ladung im Kofferraum des Mercedes wurde sofort eine Messung mit dem Strahlenmessgerät durchgeführt. Es wurde keine Beschädigung festgestellt. Somit bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gesundheitsgefahr.

Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Umweltschutz wurde das Gefahrgut in einen anderen Pkw umgeladen und ausgeliefert.