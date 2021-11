Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.11.2021

Am gestrigen Montag (08.11.2021) gegen 17.30 Uhr wollte ein Golf-Fahrer bei der AS Augsburg-West die Autobahn verlassen und lenkte bereits ein. Dies bemerkte ein dahinter fahrender Lkw-Fahrer offenbar zu spät und fuhr linksseitig auf den Golf auf. Durch den Aufprall wurde der Golf vollends auf die Ausfahrtspur geschoben und prallte zugleich gegen das Heck eines dort bereits verkehrsbedingt stehenden BMW. Der hierbei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Während die beiden geschädigten Autofahrer am Standstreifen anhielten, fuhr der Unfallverursacher weiter. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er mit einem Lkw mit polnischer Zulassung unterwegs war. Inwieweit dieser einen Frontschaden aufweist, ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an die APS Gersthofen unter 0821/323 1910.

Donauwörth – Tiefstehende Sonne: Unfall mit hohem Schaden

Am 08.11.2021, um 08.35 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mann die Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße vom Kreisverkehr kommend und wollte nach links auf den Parkplatz einer Autowerkstatt einbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte der 41-Jährige den entgegenkommenden Pkw eines 33-jährigen Buchdorfers nicht und bog ab. Dabei prallte er mit seiner vorderen Fahrzeugseite in die Front des entgegenkommenden Wagens. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Beide Fahrer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Der Unfallverursacher wurde angezeigt.