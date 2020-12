Polizeibericht Augsburg und Region vom 09.12.2020

Hochfeld – Cabrio aufgeschlitzt

Am vergangenen Wochenende, offenbar in der Nacht vom 05./06.12.2020 (Sa./So.) wurde ein in der Ilsungstraße (Höhe Hausnummer 156) geparktes Cabrio der Marke BMW massiv beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte das Verdeck aufgeschlitzt und versuchte dann offenbar in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Entwendet wurde augenscheinlich nichts, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.