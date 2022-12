Lechhausen – Einbruch in Wochenendhaus

In der Zeit von Dienstag (06.12.2022) 17:00 Uhr bis Donnerstag (08.12.2022) 20:00 Uhr wurde in ein Wochenendhaus in der Stätzlinger Straße, Höhe Hausnummer 153, eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in das Gebäude und entwendete mehrere Baumaschinen.

Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand

Am Donnerstag (08.12.2022) kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Inneren Uferstraße auf Höhe der zweistelligen Hausnummern. Ein 36-jähriger Mann fuhr hierbei frontal in einen geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle. Ein Fußgänger der den Unfall beobachten konnte informierte daraufhin die Polizei. Der Fahrzeugführer konnte über das Kennzeichen ermittelt werden und wurde an seiner Halterschrift noch im Fahrzeug angetroffen. Der Grund der Flucht dürfte in seiner Alkoholisierung mit knapp zwei Promille zu finden sein. Der 36-Jährige wurde deshalb zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht. Bereits hier zeigte er sich unkooperativ und aggressiv. Er fing an die Beamten zu bedrohen und zu beleidigen. Zudem widersetzte er sich gegen die Maßnahmen, weshalb er zur Durchführung dieser gefesselt werden musste. Im Anschluss wurde er aufgrund seiner Aggressivität in den Arrest verbracht.

Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 8.000 Euro geschätzt.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Bedrohung und Widerstand.

Lechhausen – Erfolgreiche Unfallfluchtfahnder

Am Montag, den 05.12.2022, stellte ein Mitarbeiter einer Baustelle in der Meraner Straße Schäden in einem niedrigen dreistelligen Bereich an einem Bauzaun und zwei Paletten mit Pflastersteinen fest. Der Schaden war augenscheinlich durch einen Pkw aus bislang unbekanntem Grund verursacht worden. An der Unfallstelle selbst konnten diverse Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche den erfahrenen Unfallfluchtermittlern der Augsburger Verkehrspolizei Anlass zu umfangreichen Ermittlungen gaben. Die Überprüfungen und der Abgleich der Fahrzeugteile konzentrierten die Suche auf einen weißen Opel Astra. Weitere Ermittlungen führten dann zum tatsächlichen Unfallfahrzeug. Der Fahrzeughalter wollte den Opel zum Überprüfungszeitpunkt in einer Kfz-Werkstatt reparieren lassen und staunte nicht schlecht, als die Unfallfluchtfahnder noch vor der Instandsetzung des Fahrzeugs vor der Tür standen. Unfallverursacherin war vermutlich ein Familienmitglied, das sich nun wegen „Unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ verantworten muss.