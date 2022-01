Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.01.2022

Oberhausen – Dumm gelaufen – im wahrsten Sinne des Wortes

Am heutigen Montag (10.01.2022) gegen 00.50 Uhr, beobachtete eine Streifenbesatzung in der Donauwörther Straße einen Fußgänger, der ohne Rücksicht auf den Verkehr und ohne Blick nach links oder rechts über die Fahrbahn schlenderte. Bei einer anschließenden Kontrolle des fast 28-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser zur Fahndung ausgeschrieben und darin die Untersuchungshaft angeordnet war. Dies wurde nun umgehend vollzogen.

Oberhausen – Falsch gefahren – Anzeige

Am gestrigen Sonntag (09.01.2022) gegen 19.15 Uhr, wurde ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer im Bereich der Donauwörther-/Kaltenhoferstraße angehalten, nachdem er dort den Gehweg in falscher Fahrtrichtung befuhr. Während der Kontrolle konnten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein anschließender Drogensoforttest verlief positiv auf THC, was eine Blutentnahme zur Folge hatte, Die Weiterfahrt wurde unterbunden und er wird entsprechend angezeigt.

Oberhausen – Trotz Fahrverbot unterwegs

Ebenfalls am Sonntag (09.01.2022) gegen 18.40 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Fahndungskontrollgruppe der VPI Augsburg einen Audi-Fahrer mit rumänischer Zulassung in der Schöpplerstraße. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 28-jährige Rumäne seinen Führerschein eigentlich schon längst aufgrund zweier rechtskräftiger Fahrverbote (jeweils für einen Monat) hätte abgeben müssen. Dies holten die Beamten nun umgehend nach und stellten seinen Führerschein sicher. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Anzeige wegen Fahren trotz Fahrverbots folgt.