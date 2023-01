Vandalismus-Taten: Fahrzeuge beschädigt

Oberhausen – Am gestrigen Montag (09.01.2023) kurz nach 21.00 Uhr, wurden in der Drentwettstraße geparkte Fahrzeuge von zunächst unbekannten Tätern angegangen und dabei teilweise massiv beschädigt. Insgesamt 13 Fahrzeuge wurden entweder verkratzt oder / und dabei auch noch einseitig die Reifen zerstochen. Der hierbei angerichtete Schaden dürfte bei annähernd 20.000 Euro liegen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten dann zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Gegen die beiden Männer im Alter von 35 und 43 Jahren wird nun wegen der Sachbeschädigungsdelikte ermittelt.

Hierzu bittet die PI Augsburg 5 um Zeugenhinweise unter 0821/323 2510, wo sich auch noch mögliche weitere geschädigte Autobesitzer melden können.

Herrenbach – Eine weitere mutwillige Sachbeschädigung an einen Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen dem 06. – 09.01.2023 (Fr./Mo.) angezeigt. An einem in der Herrenbachstraße (Höhe Hausnummer 43) geparkten Opel Corsa wurde ein Seitenspiegel abgetreten, wobei Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Pfersee – Ein in der Bgm.-Bohl-Straße (Höhe Hausnummer 29) geparkter Opel Corsa wurde mutmaßlich durch Fußtritte an der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden hier wurde mit rund 1.000 Euro beziffert, Tatzeitraum war offenbar die Nacht vom 05./06.01.2023 (Do./Fr.)

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Göggingen – Unfallflucht: Zeugen gesucht

Mutmaßlich in der Nacht vom 08./09.01.2023 (So./Mo.) wurde ein in der Bgm.-Miehle-Straße (Höhe Hausnummer 10) am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Fiat 500 an der hinteren linken Stoßstange angefahren. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Einbruchsgeschehen

Kriegshaber – Auf einer Baustelle im Bereich der Bgm.-Ackermann-Straße / Reeseallee wurden über das vergangene Wochenende (06. – 09.01.2023) zwei Baucontainer aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten daraus rund 20 Baumaschinen im Wert von etwa 10.000 Euro, eine genaue Schadensauflistung liegt aktuell noch nicht vor.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Hochfeld – Am vergangenen Sonntag (08.01.2023) zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, wurde offenbar versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schertlinstraße (im Bereich der 16er Hausnummern) einzubrechen. An der Wohnungstüre fanden sich Hebelspuren, dem Täter gelang es allerdings nicht in die Wohnung einzudringen, möglicherweise wurde er bei der Tatausführung gestört.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.



Lechhausen – Im Zeitraum vom 05. – 09.01.2023 (Do. – Mo.) versuchte ein unbekannter Täter in einen Werkstatt- / Lagerkomplex einer Firma in der Aindlinger Straße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) einzudringen. Auch hier scheiterte der Einbrecher und hinterließ lediglich geringen Sachschaden an der Türe.

Sachdienliche Hinweise auch hier an die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Lechhausen – Katalysatoren-Diebstahl

Wie jetzt erst bei der Polizei angezeigt, wurden im Zeitraum zwischen dem 05. – 09.01.2023 (Mo. – Do.) an insgesamt fünf Fahrzeugen die Katalysatoren abgesägt / abgeflext. Die Fahrzeuge unterschiedlicher Marken standen auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Bgm.-Wegele-Straße 18. Nach derzeitigem Stand wird von einem Gesamtschaden im eher mittleren vierstelligen Eurobereich ausgegangen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.