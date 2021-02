Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.02.2021

Firnhaberau – Vermeintlicher Gewinn

Betrüger locken ihre potentiellen Opfer mit vermeintlichen Gewinnversprechen und versuchen so an hohe Geldbeträge zu kommen. Hinweise und Verhaltenstipps zu dieser und weiterer Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Pfersee – Geparkter Pkw angefahren: Unfallflucht

Am 09.02.2021, von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, stellte eine Fahrzeughalterin ihren weißen Mitsubishi für nur eine Stunde am Fahrbahnrand der Franz-Kobinger-Straße Höhe Hausnummer 7 ab. In dieser Stunde wurde der geparkte Pkw von einem unbekannten Verursacher angefahren und dabei die Heckstoßstange beschädigt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Der Sachschaden am Mitsubishi wird mit 1.200 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht werden durch die PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 entgegengenommen.