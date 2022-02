Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.02.2022

Fahrten unter Alkoholeinfluss

Hochzoll – Am heutigen Donnerstag gegen 00:50 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter-Fahrer in der Füssener Straße auf. Beim Anblick der Streife stieg der 27-jährige Fahrer ab und schob den E-Scooter weiter. Da der Fahrer große Schwierigkeiten hatte den E-Scooter geradeaus zu schieben, hielten ihn die Beamten an und kontrollierten ihn. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige mit 1,06 Promille deutlich alkoholisiert war. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld, ein Punkt im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot.



Oberhausen – Am heutigen Donnerstag gegen 00:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW-Fahrer in der Zenettistraße. Da die Beamten aus dem PKW-Inneren Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde mit dem 32-jährigen Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,66 Promille. Die Beamten untersagten dem Fahrer daraufhin die Weiterfahrt. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, ein Punkt im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot.

Hochfeld – Fahrt unter Drogeneinfluss verhindert

Am gestrigen Mittwoch gegen 21:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife eine Gruppe junger Männer in der Firnhaberstraße. Die Gruppe im Alter zwischen 20 und 32 Jahren stand im Verdacht eine sogenannte „Kiffer Runde“ abgehalten zu haben. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Beamten bei einem 21-Jährigen einen angerauchten Joint und einen Beutel mit synthetischem Urin. Beides wurde sichergestellt. Zudem hatte der 21-Jährige einen Fahrzeugschlüssel dabei. Da nicht auszuschließen war, dass der 21-Jährige mit seinem PKW fahren und bei einer möglichen Verkehrskontrolle den synthetischen Urin zur Verschleierung seines Drogenkonsums verwenden wollte, wurde der Fahrzeugschlüssel an einen fahrtauglichen Bekannten des 21-Jährigen übergeben. Dieser fuhr den PKW weg. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Lechhausen – PKW angefahren und geflüchtet – Zeugenaufruf

Am gestrigen Mittwoch kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kantstraße. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer parkte seinen blauen Mazda gegen 15:00 Uhr am Fahrbahnrand. Als er zwei Stunden später zum Wagen zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Fahrzeugfront fest. Ein bislang unbekannter Täter hatte den PKW touchiert und war ohne den Unfall zu melden davon gefahren. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Unbekannte werfen Eier vom Parkhaus herunter – Zeugenaufruf

Am gestrigen Mittwoch gegen 12:20 Uhr warfen bislang unbekannte Täter rohe Eier vom obersten Parkdeck eines Parkhauses am Willy-Brandt-Platz. Eine 19-jährige Frau, die gerade zu Fuß unterwegs war, wurde von einem rohen Ei getroffen, ein weiteres ging auf ihrer Handtasche zu Bruch. Die Geschädigte wurde durch das aus großer Höhe herabgeworfene Ei leicht verletzt. Bereits am Vortag kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Passanten beobachteten eine Gruppe Jugendliche, die rohe Eier vom selben Parkdeck herabwarfen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Jugendlichen jedoch nicht mehr antreffen. Bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt.

Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 zu melden.