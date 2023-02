Innenstadt – Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Am heutigen Freitag gegen 02:00 Uhr führte eine Polizeistreife eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Friedberger Straße durch. Dabei stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest. Zunächst konnte der 25-jährige Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Der Grund war schnell klar: Der Mann besitzt derzeit keine Fahrerlaubnis. Auch beim BMW des 25-Jährigen stellten sich Ungereimtheiten heraus. Offenbar war das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert. Das Fahrzeug wurde vor Ort auf einem Parkplatz abgestellt und die Fahrzeugschlüssel vorrübergehend sichergestellt, um eine Weiterfahrt auszuschließen. Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Hochzoll – Tiefgaragenabfahrt beschädigt

Am gestrigen Donnerstag beschädigte ein bislang Unbekannter die Abfahrt einer Tiefgarage in der Seefelder Straße, Höhe Hausnummer 44. Dabei wurden offenbar zwischen 07.00 und 08.00 Uhr die dortigen Gummidichtungen über mehrere Meter herausgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310.