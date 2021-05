Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.05.2021

Firnhaberau – Brand einer Gartenhütte mit Verletztem

Am Sonntag, den 09.05.2021, wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 21:30 Uhr zu dem Brand einer Gartenhütte „Im Neufeld“ gerufen. Der Besitzer war durch einen hellen Schein aus seinem Garten auf den Brand aufmerksam geworden und versuchte selbst den Brand zu löschen, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Die gerufene Berufsfeuerwehr löschte schließlich den Brand.

Den ersten Ermittlungen nach hatte der Gartenhüttenbesitzer, der zuvor in seinem Garten gegrillt hatte, die heiße Asche unsachgerecht in einer neben der Hütte stehenden Mülltonne entsorgt. Dies führte vermutlich zu der Brandauslösung, die die Gartenhütte in Mitleidenschaft zog. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.